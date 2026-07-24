Masad Al- Tamimi, Arantza Ruiz, Ese Pérez, Fede Vigevani y Brianda Deyanara forman parte de la 4a temporada de “La Casa de los Famosos México”

Por Mino D’Blanc

La producción de “La Casa de los Famosos México” confirmó que Cynthia Klitbo, Yahir y Flor Vigna formarán parte de su cuarta temporada.

-Quién es Masad Al- Tamimi:

El compartir su choque cultural entre México y Arabia Saudita lo ha llevado a ser una sensación en redes sociales. Influencer y empresario árabe, ha logrado construir una comunidad digital con más de dos millones de seguidores en todas sus plataformas, al conectar con la audiencia compartiendo su estilo de vida, su cultura y su día a día en nuestro país. Además, es considerado como uno de los rostros masculinos más bellos de la Internet. Desde su llegada a México ha participado en eventos, proyectos digitales y colaboraciones con diferentes creadores de contenido, como Wendy Guevara y Karina Torres, lo que ha incrementado su popularidad entre el público latino. Esto, aunado a sus relaciones sentimentales con figuras del espectáculo y las mismas redes sociales que se han hecho públicas, como la que sostuvo con la influencer Melissa Navarro y la ex reina de belleza Alejandra Tijerina.

-Quién es Arantza Ruiz:

Es hija del actor Alejandro Ruiz y de la productora de cine Socorro Méndez, por lo que desde antes de aprender a caminar, ella ya formaba parte del mundo del entretenimiento, al grado que su primer comercial en el que participó lo grabó a los seis meses de edad. Creció entre foros de televisión y productores audiovisuales, construyendo paso a paso una trayectoria propia como actriz en producciones como “La Malquerida”, “Vencer el pasado”, “El precio de amarte” y “Me atrevo a amarte”. Además de participar en telenovelas, series y nuevos formatos digitales, como las micronovelas, hoy tiene un nuevo reto al interpretar su primera villana y será en la telenovela “Tierra de amor y coraje”. Apasionada de la cultura asiática, habla japonés, disfruta cantar en coreano y comparte con sus seguidores su afición por los K-Dramas, el anime y los videojuegos, facetas que muestran una personalidad distinta a la que el público conoce en la pantalla.

-Quién es Ese Pérez:

Una serie de videos de humor terminó convirtiéndose en un fenómeno viral para Jesús Ángel Pérez quien es mejor conocido como Ese Pérez, quien gracias a su autenticidad, lenguaje popular y capacidad para reírse de situaciones cotidianas ha sumado más de 1.5 millones de seguidores en las redes sociales y ha contactado con audiencias de todas las edades con frases icónicas como su “Ca Ca Carnal, véngase pa ‘acá’“.

Su éxito lo ha llevado a colaborar con figuras importantes del entretenimiento como El Escorpión Dorado, Werevertumorro, El Bogueto y Grupo Firme. Por ello, también ha incursionado como cantante con temas inspirados en su irreverencia y personalidad que no pasa desapercibida.

-Quién es Fede Vigevani:

Es originario de Montevideo, Uruguay. Es uno de los creadores digitales más exitosos de toda Latinoamérica. Su trabajo y trayectoria como influencer comenzó en YouTube como integrante de Dosogas Team en donde destacó con videos de humor y retos que conectaron con personas alrededor del mundo. Con el paso de los años decidió emprender su propio camino, construyendo un proyecto que al día de hoy supera los 75 millones de suscriptores y lo posicionan como el youtuber hispanohablante con más seguidores en el orbe.

Sus videos que se caracterizan por desafíos, aventuras, historias de misterio y entretenimiento para toda la familia, lo han llevado a tener una audiencia que supera los 43 millones de seguidores en sus redes sociales personales. Además de su faceta como creador digital, ha desarrollado proyectos musicales, conducido lo “Kid’s Choice Awards México” y colaborado con algunas de las figuras más influyentes de la Internet, entre ellas Mr. Beast.

-Quién es Brianda Deyanara:

Es una creadora de contenido e influencer mexicana que logró compaginar su popularidad en redes sociales con una carrera dentro del entretenimiento. Estudió comunicación y comenzó a ganar popularidad gracias a su contenido de estilo de vida, moda y humor. Actualmente acumula más de 35 millones de seguidores en TikTok y alrededor de 13 millones en Instagram, cifras que la posicionan dentro de su rubro como una de las de mayor alcance en Latinoamérica.

Fue conductora de Telehit y formó parte de “404 Girls”, uno de los colectivos femeninos más exitosos de TikTok. Además, ha colaborado con importantes marcas nacionales e internacionales y ha participado en algunos de los eventos más relevantes del entretenimiento digital como los “MTV MIAW” y los “Eliot Awards”.

-Sobre “La Casa de los Famosos México”:

Es una producción de TelevisaUnivision y Endemol Shine Boomdog. Se adentrará en la realidad de una casa habitada por un grupo de famosas personalidades quienes aisladas totalmente del mundo exterior, tendrán que convivir 24 horas al día, sabiendo que todo lo que hacen es observado. La estrecha convivencia y el reto de no ser eliminados generarán un ambiente lleno de tensión, en donde las emociones se amplifican y se vuelven más intensas.

-Transmisiones de “La Casa de los Famosos México” en su cuarta temporada:

Todo lo que ocurra durante las revelaciones de la cuarta temporada será una experiencia multiplataforma y el público la podrá seguir a través de “las estrellas”, Canal 5, Canal 9 y ViX, además de las redes oficiales de este reality, así como en YouTube, Facebook, Instagram y TikTok. Cabe mencionar que a través de ViX los televidentes podrán ver todo en vivo en formato 24/7 y sin censura.

La cuarta temporada de “La Casa de los Famosos” comenzará transmisiones este domingo 26 de julio a las 20:30 horas por “las estrellas”.