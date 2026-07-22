El Dr. Naim Dahdah explica qué es la ciclosporosis, el parásito que preocupa a EEUU

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“Lavar la fruta o la verdura no necesariamente eliminará el parásito por completo. No obstante, son medidas que podemos tomar para reducir el riesgo”, señala el médico internista y fundador de D-Clinik.

Estados Unidos está viviendo el peor año de contagios por el parásito ciclosporiosis, una enfermedad intestinal que se transmite a través de alimentos como verduras, frutas o aguas contaminadas.

“El síntoma principal es una diarrea abundante, que puede durar días o incluso semanas si no se trata. También puede haber dolor abdominal, náuseas, pérdida de apetito, cansancio extremo, gases, fiebre baja o pérdida de peso. Lo importante es que muchas personas lo pueden confundir con un virus estomacal, pero si la diarrea no mejora después de dos o tres días, es necesaria una evaluación médica”, alertó en Miami el Dr. Naim Dahdah, médico internista y fundador de D-Clinik.

Los CDC han publicado una alerta sobre la seguridad de los alimentos acerca del brote multiestatal por ciclosporosis. Según el organismo, más de 1.644 personas en cinco estados se han infectado y 94 personas han sido hospitalizadas. No se han reportado muertes.

“Un punto muy importante es que lavar la fruta o la verdura no necesariamente eliminará el parásito por completo. No obstante, son medidas que podemos tomar para reducir el riesgo, además de consumir agua potable, conseguir alimentos de fuentes confiables y nunca olvidar la buena higiene de las manos”, explicó el experto.

Además, reveló que cierto grupo de personas, como niños pequeños, adultos mayores, personas con el sistema inmunológico debilitado o con enfermedades crónicas, pueden padecer la enfermedad de forma más intensa y con mayor duración.

Los CDC señalan que los síntomas duran aproximadamente una semana después de haberse infectado. Sin tratamiento, pueden durar desde unos pocos días hasta un mes o más.

“El tratamiento de elección es el antibiótico trimetoprim-sulfametoxazol, más comúnmente conocido como Bactrim”, pero “las personas no deben automedicarse con antibióticos o medicinas para detener la diarrea. Eso hay que evitarlo, y consultar con un especialista”, advirtió el Dr. Naim Dahdah.

El Dr. Naim Dahdah es médico internista, experto en medicina de antienvejecimiento y fundador de D-Clinik en Miami. @drnaimdahdah.