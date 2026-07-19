¡Vil plagio!: Infantino le copia a la NFL y mete un show en el medio tiempo de la final del Mundial

El Mundial 2026 estrenó el primer show de medio tiempo de una final

La FIFA rompió una tradición de casi un siglo con un espectáculo al estilo Super Bowl que reunió a las máximas estrellas de la música

Leonardo Guzmán Hernández

La final del Mundial 2026 entre Argentina y España no solo quedará en la historia por definir al nuevo campeón del mundo, sino también por marcar un antes y un después en la Copa del Mundo. Por primera vez desde la creación del torneo en 1930, la FIFA organizó un show de medio tiempo durante la final, rompiendo con una tradición de 96 años.

El espectáculo, dirigido artísticamente por Chris Martin, vocalista de Coldplay, reunió a artistas de talla mundial como Shakira, Madonna, Justin Bieber, BTS y Burna Boy, además de la participación especial del director de orquesta Gustavo Dudamel y el coro infantil PS22 Chorus.

El show fue transmitido a millones de personas alrededor del planeta y tuvo como objetivo apoyar el FIFA Global Citizen Education Fund, iniciativa destinada a recaudar fondos para programas educativos y deportivos para niños.

El evento representó un cambio histórico para el futbol, ya que tradicionalmente el descanso de una final mundialista solo servía para que los equipos ajustaran su estrategia antes del segundo tiempo.

Con esta innovación, la FIFA buscó acercar la experiencia de la Copa del Mundo al formato de los grandes espectáculos deportivos estadounidenses, convirtiendo la final en un evento de entretenimiento global sin precedentes.

Aunque el show generó opiniones divididas entre aficionados y especialistas, nadie puede negar que el Mundial 2026 pasó a la historia al presentar el primer espectáculo de medio tiempo en una final mundialista, un momento que podría cambiar para siempre la manera en que se vive el partido más importante del futbol.