El riesgo de accidente cerebrovascular (ACV) ya no espera a la vejez

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Superar un accidente cerebrovascular no siempre implica recuperar una vida normal, ya que en muchos casos deja discapacidades duraderas que generan dependencia permanente y un alto impacto económico para las familias y el sistema de salud.

El accidente cerebrovascular (ACV) se mantiene como una de las principales causas de muerte y discapacidad a nivel mundial, con un impacto profundo en la calidad de vida de quienes lo padecen. De acuerdo con una investigación científica reciente, cerca del 60% de los pacientes que sufren un ACV desarrollan algún grado de discapacidad, lo que limita su capacidad para realizar actividades cotidianas y los vuelve dependientes de terceros.1

Especialistas advierten que detrás de muchos de estos eventos existe un deterioro progresivo de la salud cardiovascular. Al respecto, el Dr. David Montalvo Castro, médico bariatra y especialista en medicina cannábica, explica que el estrechamiento de las arterias, provocado principalmente por la acumulación de grasa, reduce el paso de la sangre y eleva la presión arterial. “Cuando el flujo se obstruye por completo, puede desencadenarse un infarto; y cuando un fragmento de grasa se desprende y bloquea una arteria, se produce una embolia, trombosis o tromboembolia, lo que puede derivar en un accidente cerebrovascular”, señala.

Existen varios factores de riesgo para la aparición de un evento vascular cerebral o cardíaco, y pueden ser no modificables como el sexo y la edad, o modificables como el peso, los hábitos alimenticios y de sueño, la práctica de ejercicio físico y los niveles de glucosa y grasas en la sangre.

En este contexto, la obesidad se consolida como uno de los principales factores de riesgo cardiovascular, ya que acelera el proceso de aterosclerosis, caracterizado por la obstrucción progresiva de las arterias y el aumento del riesgo de eventos cerebrovasculares y cardiacos.

Otro dato que preocupa a los especialistas es el adelanto en la edad de presentación de los infartos. Mientras que anteriormente estos eventos se registraban con mayor frecuencia entre los 60 y 70 años, hoy se observan desde la cuarta década de la vida. Además, cuanto más joven es el paciente, mayor suele ser la gravedad del evento, con consecuencias que pueden resultar incluso fatales.

Si una persona inicia con sobrepeso u obesidad desde la infancia sin resolverlo, al llegar a la edad adulta temprana el proceso de aterosclerosis llevará ya en promedio 10 años avanzando 2, reduciendo la luz (el calibre) de las arterias y favoreciendo el incremento de las cifras de presión arterial y la aparición de insuficiencia cardíaca. 3

Tener sobrepeso aumenta el riesgo de ictus en un 22%, mientras que la obesidad lo eleva hasta en un 64%. Al ser modificable, el control del peso reduce drásticamente estas probabilidades. 2

Este panorama refuerza la urgencia de fortalecer la prevención, el control del peso, la detección temprana de factores de riesgo y la atención integral de la salud cardiovascular, con el objetivo de reducir la incidencia de accidentes cerebrovasculares y sus secuelas a largo plazo.

El especialista menciona que el impacto del accidente cerebrovascular no termina con la supervivencia. Una proporción significativa de los pacientes que logran superar el evento no consigue reincorporarse a una vida productiva normal, ya que quedan con secuelas físicas o neurológicas que los incapacitan de forma parcial o total. En muchos casos, requieren asistencia permanente para actividades básicas como vestirse, asearse, alimentarse o desplazarse, lo que representa una carga para las familias y el sistema de salud.

Ante este escenario, la medicina preventiva se perfila como la herramienta más efectiva para preservar la vida. Los expertos coinciden en que, para reducir las cifras de infartos y accidentes cerebrovasculares en el país, es indispensable atacar las causas de fondo, y no únicamente atender las consecuencias cuando el daño ya está hecho.

En este sentido, la recomendación es clara: quienes viven con sobrepeso aún están a tiempo de evitar complicaciones mayores, y quienes ya presentan obesidad deben buscar atención médica especializada para atender esta condición de manera oportuna. Reducir los índices nacionales de obesidad tendría un impacto directo en la disminución de infartos, embolias, trombosis y discapacidades asociadas, mejorando no solo la expectativa de vida, sino también su calidad.

“La herramienta más poderosa para preservar la vida es la prevención. Si logramos intervenir a tiempo en el sobrepeso y la obesidad, podemos reducir de forma significativa la frecuencia de infartos, accidentes cerebrovasculares y las discapacidades que dejan estos eventos”, enfatiza el médico bariatra.

Acerca del Médico Bariatra David Alberto de José Montalvo Castro

Es un médico altamente capacitado en una de las áreas más importantes de la medicina: la Bariatría. A lo largo de sus más de 30 años de experiencia ha participado en reconocidos eventos como ponente nacional e internacional. El Doctor Montalvo Castro ha ocupado cargos importantes en diversos hospitales, fundaciones, asociaciones y consejos, por ejemplo, fue Presidente del Consejo Mexicano de Médicos Bariatras, A. C.; Presidente de la Asociación Mexicana para el Estudio de la Obesidad y Trastornos Alimentarios, A. C. y Presidente del Colegio Mexicano de Bariatría A.C. El Doctor Montalvo ejerce, al unísono, su especialidad como Médico Bariatra en su consultorio particular desde 1985. Debido a su experiencia ha obtenido diversas distinciones y reconocimientos, como los otorgados por la Sociedad Latinoamericana de Aterosclerosis que lo integra al Registro Latinoamericano de Excelencia Médica y Científica.

Cuenta con un diplomado internacional en aplicaciones clínicas con Medicina Cannábica por el IIEMED (Instituto Iberoamericano de Estudios en Medicina Complementaria y Preventiva), en el cual imparte cursos y talleres especializados en Medicinas Tradicionales y Complementarias.