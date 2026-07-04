Recuperan espacios públicos en junta auxiliar de San Pedro Cholula 

*- Gobierno Municipal, SEDIF y ciudadanía suman esfuerzos para dignificar áreas deportivas y fortalecer la convivencia social*
Desde Puebla
*4 de julio, 2026. San Pedro Cholula, Pue. –* Con el objetivo de fortalecer la participación ciudadana y mejorar los espacios públicos, la presidenta honoraria del DIF Municipal, Lupita Fernández, la directora general, María Soledad Sevilla, y el equipo del organismo, en coordinación con la Microrregión 18 del SEDIF, llevaron a cabo una faena comunitaria en las instalaciones del Deportivo San Pedro, ubicado en la junta auxiliar de San Cristóbal Tepontla.
Durante la actividad se realizaron labores de barrido en la cancha de basquetbol y trabajos de pintura en las gradas, las cuales presentaban un importante deterioro, contribuyendo así a la recuperación y dignificación de este espacio de convivencia para las familias de la comunidad.
Estas jornadas tienen como principal propósito atender necesidades comunes mediante el trabajo colectivo, voluntario y solidario de las y los integrantes de una comunidad.
Asimismo, buscan mejorar la infraestructura, fomentar el cuidado del medio ambiente y fortalecer la cohesión social, la identidad, la corresponsabilidad y el sentido de pertenencia entre la ciudadanía.
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