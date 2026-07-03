Argentina eliminó a Cabo Verde en auténtico partidazo y avanzó a octavos de final

• Messi abrió el marcador y el Cuti Romero sentenció en la prórroga a una histórica selección caboverdiana

Leonardo Guzmán Hernández

La Selección de Argentina sufrió mucho más de lo esperado para derrotar 3-2 a Cabo Verde y asegurar su boleto a los octavos de final de la Copa Mundial de la FIFA 2026.

La vigente campeona del mundo encontró una resistencia inesperada por parte del conjunto africano, que peleó hasta el último minuto y estuvo a punto de llevar la eliminatoria a la tanda de penales.

El marcador se abrió al minuto 29, cuando Lionel Messi controló un preciso pase de Lisandro Martínez y definió con la calidad que lo caracteriza para adelantar a la Albiceleste.

Lejos de rendirse, Cabo Verde respondió en la segunda mitad y encontró el empate al 59′ gracias a Deroy Duarte, quien culminó una gran jugada colectiva para poner el 1-1 y silenciar por momentos a la afición argentina.

El empate obligó a disputar la prórroga, donde nuevamente apareció Lisandro Martínez para devolverle la ventaja a los dirigidos por Lionel Scaloni al 93′.

Sin embargo, la emoción continuó cuando Sidny Cabral marcó un espectacular gol desde fuera del área al 102′, firmando el 2-2 y manteniendo con vida el sueño caboverdiano.

Cuando todo apuntaba a que el clasificado se definiría desde los once pasos, apareció el héroe inesperado.

Al 111′, Cristian “Cuti” Romero conectó de cabeza un tiro de esquina cobrado por Messi para marcar el definitivo 3-2 y darle a Argentina una clasificación tan sufrida como valiosa.

Cabo Verde nunca dejó de luchar y estuvo cerca de empatar nuevamente en los minutos finales, obligó incluso a Emiliano “Dibu” Martínez a realizar una intervención salvadora.

Aunque quedó eliminado, el conjunto africano abandonó el torneo con la frente en alto tras protagonizar uno de los mejores partidos del Mundial 2026 y poner contra las cuerdas a una de las máximas favoritas al título.