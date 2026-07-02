Gobierno federal apoya programa de turismo comunitario en Puebla: Josefina Rodríguez

– 19 municipios recibieron 106 distintivos y 24 certificados de obra comunitaria para fortalecer el desarrollo de los pueblos originarios.

– El estado se encuentra entre los destinos más visitados del país.

Desde Puebla

ZACAPOAXTLA, Pue.– Con una inversión superior a los 10 millones de pesos, el Gobierno de México y el Gobierno del Estado entregaron 106 distintivos a prestadores de servicios turísticos comunitarios y 24 certificados del Programa de Obra Comunitaria Turística para impulsar proyectos en 19 municipios poblanos, con el propósito de fortalecer la economía local, preservar el patrimonio cultural y consolidar a Puebla como referente nacional en turismo comunitario.

La secretaria de Turismo del gobierno federal, Josefina Rodríguez Zamora, afirmó que México y Puebla viven un gran momento en materia turística, al destacar que el país ocupa el sexto lugar entre los destinos más visitados del mundo gracias a su riqueza natural y cultural. Subrayó que este es el primer distintivo que un gobierno humanista entrega a prestadores de servicios turísticos comunitarios, lo que refleja una política pública que reconoce a las comunidades como protagonistas del desarrollo.

Acompañada por el gobernador Alejandro Armenta Mier, la titular de SECTUR explicó que las y los prestadores de servicios accederán a procesos de capacitación y a un motor de reservaciones sin costo, sin intermediarios y con acceso directo para los visitantes.

Destacó que el turismo comunitario de la Sierra Norte tendrá una importante plataforma de promoción durante el Tianguis Turístico 2027, del que Puebla será sede y reunirá a representantes de 40 países y más de 5 mil compradores.

En su intervención, el gobernador Alejandro Armenta Mier destacó que la coordinación entre los tres órdenes de gobierno genera resultados para consolidar las experiencias turísticas comunitarias. Señaló que el turismo prospera en un entorno de seguridad, condición que Puebla fortalece mediante el trabajo conjunto con la Secretaría de la Defensa Nacional (DEFENSA), Marina, Guardia Nacional (GN), Secretaría de Seguridad Pública y los ayuntamientos.

El titular del Ejecutivo anunció que las experiencias comunitarias recibirán recursos del Programa de Obra Comunitaria para 2027 con el propósito de fortalecer su infraestructura y desarrollo. Precisó que los comités ciudadanos administrarán los recursos y que las mujeres ocuparán la responsabilidad de las tesorerías, en congruencia con la visión de la presidenta Claudia Sheinbaum de impulsar el liderazgo femenino en la vida pública.

Por su parte, la secretaria de Desarrollo Turístico, Carla López-Malo Villalón, señaló que el turismo comunitario preserva la identidad de los pueblos, fomenta la inclusión y genera prosperidad compartida. Informó que 58 de las 106 experiencias distinguidas formarán parte de la Guía de Experiencias Turísticas Comunitarias, gracias al respaldo de la Secretaría de Turismo del Gobierno de México, al Fondo Nacional de Fomento al Turismo (Fonatur) y a la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO), además de destacar que la Sierra Norte concentra el 55 por ciento de los distintivos entregados.

El presidente municipal de Zacapoaxtla, Margarito Rojas Parra, y Antonio Heredia Vázquez, representante de Tosepan Kali, coincidieron en que las políticas públicas de los gobiernos federal y estatal fortalecen el desarrollo de los pueblos originarios al reconocer el turismo comunitario como una prioridad nacional. Resaltaron que este modelo impulsa la economía local, protege el patrimonio cultural y natural, y abre nuevas oportunidades para construir un futuro más justo e incluyente para las comunidades.