Afirma Sheinbaum que México y Canadá buscan extender por 16 años el T-MEC; la decisión final es de EU

MILENIO

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo confirmó hoy en Palacio Nacional que México y Canadá formalizaron su postura para extender 16 años más el T-MEC, quedando pendiente la decisión de Estados Unidos previo a la reunión virtual clave que sostendrán mañana los secretarios de Economía de la región norteamericana.

La mandataria mexicana explicó detalladamente que la firma de este posicionamiento conjunto representa una ruta estratégica compartida con Ottawa.

“Esa carta se tiene que firmar antes del miércoles, antes de mañana. Entonces, yo, por ejemplo, ya firmé cuál es la posición de México, que se amplíe otros 16 años. Hizo lo procedente el secretario de Economía de Canadá, y ahora estamos esperando la respuesta de Estados Unidos”, declaró Claudia Sheinbaum Pardo, presidenta de México.

¿Qué pasa si Washington rechaza la extensión?

El dinamismo del comercio exterior de la región depende de los acuerdos que se alcancen en las próximas horas entre los secretarios de Economía.

“Esa carta se tiene que firmar antes del miércoles, antes de mañana. Entonces, yo, por ejemplo, ya firmé cuál es la posición de México, que se amplíe otros 16 años”, afirmó Claudia Sheinbaum Pardo, presidenta de México.

En caso de que el gobierno estadunidense decida no adherirse a la propuesta de los 16 años, se activará de inmediato un mecanismo de revisión formal.

Este escenario no implica evaluaciones anuales permanentes, sino el inicio de mesas de trabajo específicas para analizar las condiciones de intercambio de mercancías.

Las adecuaciones normativas derivadas de este proceso normativo no anticipan modificaciones sustanciales que requieran la aprobación de los Congresos locales.

Los equipos técnicos de los tres países ya evalúan los márgenes de maniobra dentro de los canales institucionales previamente establecidos por las naciones.

“Hizo lo procedente el secretario de Economía de Canadá, y ahora estamos esperando la respuesta de Estados Unidos. Si no deciden ampliarlo por 16 años, entonces viene un proceso de revisión”, apuntó la Presidenta.

Calendario de encuentros bilaterales

De no consolidarse la extensión propuesta, se tiene contemplado un periodo de revisión que arrancará formalmente a partir del próximo 20 de julio.

Delegaciones de alto nivel del gobierno de Estados Unidos viajarán a Ciudad de México para sesionar junto con los especialistas locales.

El encuentro de las comisiones técnicas entre el 16 y el 20 de julio permitirá dar continuidad a las agendas de negocios pendientes.

Se espera que las reuniones presenciales destraben los puntos críticos en las mesas de negociación antes de que concluya el verano.

“Si no hay cambios mayores frente a lo que tenemos, que ya tenemos, como ustedes saben, algunos aranceles, entonces empieza un periodo de revisión el 20 de julio”, explicó Claudia Sheinbaum Pardo, presidenta de México.

“A los tres países nos conviene el tratado… El incremento en el precio de los automóviles, que en Estados Unidos están en la canasta básica, ha sido de más del 30 por ciento”, añadió.

Cooperación y alianzas comerciales

La relación bilateral con el gobierno de Canadá ha mostrado avances significativos tras las recientes visitas de misiones comerciales y empresariales a territorio nacional. Esto ha permitido consolidar una postura coordinada en la defensa del libre comercio frente a los desafíos globales.

El flujo de inversión extranjera directa y el intercambio de mercancías reflejan mejoras constantes debido a las gestiones diplomáticas realizadas.

Los avances acumulados en las mesas bilaterales sirven de base para el crucial encuentro tripartita programado para las próximas horas.

“Hay mucho avance, incluso hay mejoras tanto en el comercio entre México y Canadá como inversiones”, concluyó Sheinbaum.