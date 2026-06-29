Yareli Acevedo conquista el Omnium con oro en el serial internacional Summer Slam 2026

TRIBUNA MÉXICO

La ciclista mexicana Yareli Acevedo domina la pista en Estados Unidos y se cuelga la medalla de oro tras sumar un puntaje de 130 unidades.

La ciclista mexicana Yareli Acevedo ratificó su posición como una de las máximas figuras del deporte nacional al conquistar la medalla de oro en la prueba de Omnium durante el certamen internacional Summer Slam 2026, celebrado en Estados Unidos. La atleta azteca firmó una actuación destacada sobre el velódromo al registrar un acumulado de 130 puntos, superando a sus rivales de élite y consolidando la presencia de México en el podio de las disciplinas de velocidad y resistencia.

La ciclista mexicana Yareli Acevedo ratificó su posición como una de las máximas figuras del deporte nacional al conquistar la medalla de oro en la prueba de Omnium durante el certamen internacional Summer Slam 2026, celebrado en Estados Unidos. La atleta azteca firmó una actuación destacada sobre el velódromo al registrar un acumulado de 130 puntos, superando a sus rivales de élite y consolidando la presencia de México en el podio de las disciplinas de velocidad y resistencia.

Este triunfo representa la segunda presea dorada consecutiva para Yareli Acevedo dentro de la actual competencia. Apenas unos días antes, la pedalista universitaria obtuvo el primer lugar en la extenuante prueba de Eliminación Élite de ciclismo de pista, compartiendo glorias con el monarca panamericano Ricardo Nava, lo que confirma el excelente momento deportivo que atraviesa la delegación nacional en pistas internacionales.

La trayectoria de la competidora ha seguido una línea ascendente constante en los circuitos internacionales. Nacida el 29 de julio de 2001, la deportista ya cuenta en su palmarés con triunfos de trascendencia global como el Campeonato Mundial de Ciclismo de Pista Santiago 2025, evento avalado por la Unión Ciclista Internacional (UCI), posicionándola en el foco de atención rumbo a los próximos compromisos del ciclo olímpico.

Origen y evolución deportiva en el alto rendimiento

Bajo la dirección técnica del entrenador Edmundo Alpízar Basurto, la carrera de Yareli Acevedo inició formalmente desde los cinco años de edad, ingresando de lleno a las competencias de la especialidad de pista a los 13 años. Su formación académica y deportiva se entrelazó a los 15 años tras ingresar al Colegio de Ciencias y Humanidades (CCH), concretamente en el plantel Vallejo de la UNAM, institución con la que comenzó a destacar en el sector del deporte universitario de alto rendimiento.

El puntaje final de 130 unidades obtenido este domingo avala una preparación estratégica exhaustiva para el Summer Slam 2026, donde la regularidad en cada una de las subpruebas del Omnium resultó fundamental. La regularidad técnica y la resistencia física mostradas en la pista estadounidense reafirman su estatus de referente para el ciclismo de velocidad en América Latina.

Las autoridades de la Federación Mexicana de Ciclismo y diversos organismos del sector público deportivo emitieron reconocimientos a Yareli Acevedo tras la obtención de esta nueva medalla de oro. Los analistas prevén que los resultados obtenidos en este serial sirvan como base para el posicionamiento en el ranking de clasificación de la UCI en las próximas semanas.