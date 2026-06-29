La ONU lanza una nueva alerta tras los terremotos en Venezuela: millones podrían estar afectados

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La emergencia provocada por los terremotos registrados el 24 de junio en Venezuela continúa mientras avanzan las labores de búsqueda y rescate. La Organización Internacional para las Migraciones (OIM), organismo que forma parte del sistema de las Naciones Unidas (ONU), informó que hasta 6.8 millones de personas pudieron verse afectadas por los sismos, de acuerdo con una evaluación preliminar elaborada a partir de imágenes satelitales y análisis de daños. Paralelamente, el Gobierno venezolano mantiene las operaciones de rescate con apoyo internacional y las autoridades siguen monitoreando la actividad sísmica debido a las réplicas registradas desde el movimiento principal.

La estimación de la ONU representa un cálculo inicial que podría modificarse conforme avancen las inspecciones en las zonas afectadas. Entre la población potencialmente impactada se encuentran cerca de dos millones de habitantes de Caracas, además de comunidades ubicadas en otras regiones que también resintieron el movimiento telúrico.

La ONU advierte sobre un posible impacto humanitario

La OIM señaló que la magnitud de los terremotos en Venezuela podría derivar en una emergencia humanitaria de gran alcance, ya que miles de familias enfrentan daños en sus viviendas, interrupciones de servicios básicos y riesgos asociados a nuevos movimientos sísmicos.

Como parte de la evaluación preliminar, el organismo identificó que aproximadamente 31.5% de los edificios de Catia La Mar presentan algún tipo de afectación estructural. Este porcentaje corresponde a un análisis inicial mediante imágenes satelitales y podría actualizarse conforme continúen las inspecciones de campo.

La organización también prevé un incremento en el desplazamiento interno de personas que buscan refugios temporales debido a las condiciones de inseguridad en algunas zonas afectadas por los sismos.

Necesidades prioritarias para las familias afectadas

De acuerdo con la OIM, las necesidades inmediatas incluyen espacios seguros para alojamiento temporal, acceso a agua potable, servicios de saneamiento e higiene, atención médica, protección para personas en situación vulnerable y distribución de artículos de primera necesidad.

El organismo explicó que, una vez concluida la fase de atención inmediata, será necesario mantener programas de apoyo para facilitar la reconstrucción de viviendas, la recuperación de actividades económicas y el restablecimiento de servicios esenciales como electricidad, agua potable y telecomunicaciones.

Ante este panorama, la ONU hizo un llamado a la comunidad internacional para fortalecer la asistencia humanitaria y respaldar las acciones de recuperación que podrían extenderse durante los próximos meses.

Llegan brigadas internacionales para reforzar los rescates

Las autoridades venezolanas informaron que las operaciones de búsqueda continúan en las zonas con mayores afectaciones. La presidenta encargada, Delcy Rodríguez, anunció la incorporación de equipos especializados procedentes de 10 países adicionales, con el objetivo de reforzar las tareas de localización y rescate de personas atrapadas.

Hasta el momento, Venezuela ha recibido apoyo de brigadas provenientes de Estados Unidos, México, Colombia, El Salvador, Chile, Ecuador, República Dominicana, España, Suiza, Francia, Italia, Países Bajos, República Checa, Alemania, Qatar y Jordania, entre otros países que colaboran con personal especializado y equipo de emergencia.

Las autoridades señalaron que la prioridad sigue siendo encontrar sobrevivientes y atender a la población afectada mientras continúan las evaluaciones sobre los daños ocasionados por los terremotos.

Maquinaria pesada trabaja en las zonas más afectadas

La Vicepresidencia Sectorial de Obras Públicas y Servicios informó que más de un centenar de máquinas pesadas fueron enviadas al estado de La Guaira, una de las entidades con mayores afectaciones.

El despliegue incluye grúas de gran capacidad para mover estructuras colapsadas, martillos hidráulicos para demoliciones controladas y maquinaria destinada al retiro de escombros, además de equipos encargados de abrir vialidades para facilitar el acceso de rescatistas y servicios de emergencia.

De manera paralela, cuadrillas técnicas inspeccionan redes eléctricas, sistemas de agua potable y servicios de telecomunicaciones con el propósito de restablecer el funcionamiento en aquellas zonas donde las condiciones estructurales lo permiten.

Persisten las réplicas tras los sismos

La Fundación Venezolana de Investigaciones Sismológicas (Funvisis) informó que hasta este sábado se habían contabilizado alrededor de 20 réplicas desde el terremoto principal registrado el 24 de junio.

Por su parte, el Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS) reportó un nuevo movimiento de magnitud 4.7 durante la madrugada del sábado, lo que confirma que la actividad sísmica permanece activa en la región.

Las autoridades mantienen un monitoreo permanente de la situación y continúan actualizando la información sobre víctimas, daños materiales y necesidades de asistencia. Mientras avanzan las labores de rescate, organismos nacionales e internacionales coinciden en que la evaluación del impacto total de los terremotos, así como las acciones de ayuda humanitaria y recuperación, continuará desarrollándose durante las próximas semanas.