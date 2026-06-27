Jollete Apanco García, alumna de la BUAP, triunfa en competencias nacionales de natación

Desde Puebla
Jollete Apanco García, estudiante de la Licenciatura en Estomatología, representó a la BUAP como nadadora en los Campeonatos Nacionales Universitarios ANUIES 2026 y en la Olimpiada Nacional CONADE 2026.
En los Campeonatos Nacionales Universitarios ANUIES 2026, formó parte del selectivo BUAP y compitió contra universitarios de diversas instituciones de educación superior estatales; ganó oro en 50 metros mariposa; plata en 50 metros dorso y tres bronces en 100 metros mariposa, 100 metros dorso y 50 metros libre.
Comenzó en la natación desde los cinco años y en su primera competencia ganó el primer lugar. Su esfuerzo y su disciplina se ven reflejados en todas las competencias, nacionales e internacionales, en las que ha participado.
Consciente del esfuerzo que realizan sus padres por ayudarla a cumplir sus metas y sueños, Jollete Apanco García se prepara para el XX Torneo Internacional de Natación Huracanes 2026 que se realizará del 29 de julio al 1 de agosto en el Complejo Acuático de la ciudad de Medellín, Colombia.
“Mi preparación para llegar a estas competencias ha sido muy dura: entrenamientos de doble sesión, gimnasio; además, las cuestiones académicas, pero el resultado fue el mejor. El deporte es muy bonito en mi vida, desde pequeña lo práctico y es mi motivo para estar cada día”.
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