Ariadna Ayala inició rehabilitación de la carretera Atlixco-Metepec

Desde Puebla

Con el arranque de la rehabilitación de la carretera Metepec–Atlimeyaya, el Gobierno Municipal encabezado por Ariadna Ayala, pone en marcha una de las obras más esperadas y trascendentales para Atlixco.

Ariadna Ayala destacó que este proyecto representa mucho más que una obra de infraestructura, ya que simboliza justicia social, mayores oportunidades para la población y una respuesta concreta a una necesidad histórica de miles de familias que diariamente transitan por esta vialidad.

Asimismo, subrayó que se trata de un espacio con un profundo valor histórico, que forma parte del patrimonio y orgullo de las y los mexicanos.

“Hoy todos estamos emocionados pues damos un paso histórico para nuestra región.

Esta carretera no sólo conectará comunidades; conectará oportunidades, dará mayor seguridad a quienes la transitan y mejorará la calidad de vida de las familias, estudiantes, productores y visitantes que dependen de esta vía para su movilidad; tenemos derecho a vivir felices y a vivir bien, estoy segura que va a quedar preciosa la carretera y la vamos a cuidar muy bien”, expresó Ariadna Ayala.

La rehabilitación beneficiará directamente a 9 mil 574 personas y a miles más que diariamente circulan por esta ruta y tendrá una inversión cercana a los 20 millones de pesos.