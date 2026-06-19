Raúl ‘Tala’ Rangel iguala marca de Guillermo Ochoa en Mundiales

AS MÉXICO

Raúl el ‘Tala’ Rangel se convirtió en el héroe de la Selección Mexicana en el duelo de este jueves en el que el Tricolor aseguró el liderato del grupo y selló su pase a la ronda de dieciseisavos de final, esto tras la victoria ante Corea del Sur.

No se podría hablar de este triunfo sin la atajada que hizo que todo el Estadio Guadalajara ovacionara a Raúl Rangel, quien evitó el empate de última hora por parte del conjunto coreano y con ello, le dio a México su segundo triunfo en el torneo.

Con sus dos primeras actuaciones en un Mundial, Raúl Rangel entró a una exclusiva lista junto a Guillermo Ochoa como los únicos dos guardametas en la historia de la Selección Mexicana en mantener su arco en cero en sus primeros dos partidos de un Mundial.

¿El heredero de la portería mexicana llegó?

Ochoa logró esta marca en el Mundial de Brasil 2014, en donde los duelos ante Camerún y el anfitrión Brasil, le dieron al histórico guardameta seis veces Mundialista su arco en cero en sus dos primeras actuaciones mundialistas.

Ahora, Rangel se suma a esa exclusiva lista junto al seis veces Mundialista tras impedir anotaciones en los duelos ante Sudáfrica y ante Corea del Sur, respectivamente.