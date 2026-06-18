Militares mexicanos derriban dron cerca de campamento de Surcorea, cuyo técnico lamenta el hecho

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Fuerzas militares mexicanas interceptaron y derribaron un dron que voló cerca del campamento de práctica de la selección nacional de Corea del Sur en vísperas de su partido del Mundial contra México, informó un funcionario federal a The Associated Press el miércoles.

Las fuerzas militares utilizaron equipo especializado para detectar un dron no registrado cerca del campamento surcoreano, lo que las llevó a neutralizarlo, indicó el agente federal mexicano.

El funcionario habló bajo condición de anonimato porque no estaba autorizado a hacer declaraciones públicas sobre el incidente.

México, coanfitrión de la Copa del Mundo junto con Estados Unidos y Canadá, ganó el jueves su partido inaugural del Grupo A, mientras que Corea del Sur venció a la República Checa ese mismo día. No estaba claro si el dron intentaba espiar al equipo surcoreano antes del partido del jueves entre ambas selecciones.

El entrenador de Corea del Sur, Hong Myung-bo, calificó el incidente de “desafortunado”.

“Ayer (martes), durante nuestro entrenamiento, había un dron en el cielo y nos enteramos de ello”, comentó Hong. “Pero, afortunadamente, fue justo antes de que practicáramos nuestras tácticas, así que no nos afectó. Pero mientras nos preparábamos para el partido, ese era el momento más importante, así que lo que ocurrió fue desafortunado”.

La operación mexicana formó parte de un plan de seguridad en el que participan fuerzas militares y policías locales para el torneo de fútbol, que comenzó la semana pasada en Ciudad de México y prosigue hasta el 19 de julio.

El funcionario no precisó cuándo ocurrió el incidente ni si se realizaron arrestos. Solo señaló que en los últimos días se habían neutralizado varios drones después de que intentaron ingresar a zonas de seguridad alrededor de estadios en Ciudad de México, Guadalajara y Monterrey —las tres ciudades sede del torneo en México—, así como a campamentos base de los equipos y festivales de aficionados.

En marzo, las autoridades mexicanas anunciaron un operativo de seguridad del Mundial conocido como “Plan Kukulkán”, que involucra a unos 100.000 efectivos de fuerzas militares y policiales federales y locales. El plan incluye sistemas de alerta temprana, medidas de seguridad en estadios, aeropuertos, carreteras y hoteles, y protocolos de protección para equipos, autoridades y aficionados.

En Canadá, las autoridades han prohibido que drones no autorizados vuelen sobre los estadios del Mundial y varios sitios de entrenamiento en Vancouver y Toronto como medida de seguridad. Las restricciones se mantienen vigentes hasta el 7 de julio, fecha del último partido programado para disputarse en el país.

En 2024, la selección nacional femenina de Canadá fue acusada de usar un dron para espiar una sesión de entrenamiento de Nueva Zelanda en los días previos a su partido inaugural en los Juegos Olímpicos de París. Ello desató un escándalo de espionaje que derivó en sanciones contra Canadá.

El escándalo llevó a la suspensión de dos integrantes del cuerpo técnico y de la entrenadora principal, Bev Priestman, quien posteriormente fue despedida por la federación. A la selección femenina canadiense —vigente campeona olímpica de los Juegos de Tokio— se le descontaron seis puntos en la clasificación de su grupo en Francia.

Más tarde, la federación canadiense determinó que el incidente no fue un error aislado, sino parte de un patrón de supervisión insuficiente dentro de las selecciones nacionales.