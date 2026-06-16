¡Escándalo en el Mundial! Irán denuncia trato hostil de EU y lanza un desesperado pedido a la FIFA

EXCELSIOR

El Mundial 2026 vivió su primer gran incendio geopolítico después de un partido. Tras el intenso empate 2-2 entre Irán y Nueva Zelanda en el Estadio SoFi de Inglewood, California, la delegación asiática rompió el silencio. El director técnico del combinado de Medio Oriente, Amir Ghalenoei, denunció que su escuadra está siendo víctima de un trato hostil derivado de las tensiones políticas entre el gobierno estadunidense y su país, catalogando a su equipo como la selección “más oprimida” de toda la competencia organizada por la FIFA.

De acuerdo con las declaraciones del estratega de 62 años, las autoridades locales les negaron el permiso para pernoctar en Los Ángeles tras el desgaste del partido correspondiente al Grupo G:

Se suponía que íbamos a quedarnos aquí para recuperarnos físicamente y volver mañana al mediodía a nuestra base en México, pero no nos lo han permitido. No tengo idea de por qué. Creo que nuestro equipo es el más oprimido de todo el Mundial.”

El calvario logístico de vivir en la frontera de Tijuana

A raíz de la enorme incertidumbre institucional con los visados estadunidenses, la federación iraní se vio obligada a establecer su campamento de entrenamiento en Tijuana, México. Esta compleja decisión logística obliga a los futbolistas a cruzar la frontera internacional para disputar cada partido en territorio estadunidense, provocando un desgaste físico evidente que ya causó estragos y calambres en la plantilla.

El estelar delantero Mehdi Taremi respaldó por completo la postura de su entrenador y lanzó un dardo directo a los altos mandos de FIFA.

Afirmó que las restricciones migratorias impiden que el equipo rinda al máximo nivel técnico.

Pidió una intervención urgente: “Esto no es bueno para el futbol. La FIFA tiene que ayudarnos más”.

Confirmó que el presidente de la FIFA, Gianni Infantino, visitó el vestuario para conocer la crisis.

Bajas en el banquillo por restricciones de visado

Ghalenoei señaló además la alarmante ausencia de varios dirigentes y representantes de los medios de comunicación de su país, a quienes les fue negada la entrada a los Estados Unidos. Esta problemática obligó al cuerpo técnico a asumir tareas administrativas adicionales durante el encuentro. Ni el Departamento de Estado de Estados Unidos ni la FIFA emitieron comentarios inmediatos ante la fuerte queja internacional de las Águilas de Persia.