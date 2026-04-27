Lilia Cedillo resalta crecimiento integral de la facultad de Estomatología BUAP

María Huerta

La rectora de la BUAP, Lilia Cedillo Ramírez reconoció a la facultad de Estomatología por su crecimiento en el Sistema Nacional de Investigadores, en infraestructura y la vinculación con otras unidades académicas.

Asimismo, anunció la continuación de las obras del segundo piso de las clínicas en beneficio de los estudiantes de licenciatura.

“La facultad de Estomatología siempre se ha distinguido por esa calidad en la educación, pero también por su sensibilidad en la labor social durante las campañas de salud y de manera permanente en sus clínicas”, Lilia Cedillo.