Rectora Lilia Cedillo inicia 4to Campamento con Causa Bachillerato 5 de Mayo

Desde Puebla

Este evento permitió a la comunidad educativa realizar actividades artísticas, de convivencia, de recreación para integrarse, establecer relaciones y trabajo colaborativo.

La Rectora, ante cientos de estudiantes de tercer año, recordó que el campamento está pensado para momentos de relajación, para recargar energías y que den lo mejor para los futuros días.

Por su parte, la directora del B5M, la maestra María Luisa González Herrera, felicitó al comité organizador del campamento, que esta edición recaudó alimento para perros y gatos, el cual donarán al Hospital Veterinario para Pequeñas Especies de la BUAP.