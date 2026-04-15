Champions League: Así se disputará la fase de semifinales

EL UNIVERSAL

El Bayern Munich se metió a las Semifinales de la Champions League, luego de ua sufrida victoria (4-3) en el Allianz Arena, frente al Real Madrid.

El Real Madrid se adelantó hasta en tres ocasiones con un doblete de Arda Güler (1′, 29′) y un gol de Kylian Mbappé (42′), pero el Bayern igualó con goles de Aleksandar Pavlovic (6′), Harry Kane (38′) y Luis Díaz (89′); Olise cerró la cuenta cuando los merengues jugaban con 10 (90+4′).

Ahora, el cuadro alemán se medirá al París Saint-Germain, vigente campeón de la Liga de Campeones de Europa.

En la otra llave, el Arsenal, luego de firmar su pase con un empate sin goles en la vuelta contra el Sporting de Lisboa, avanzó a Semifinales donde ya lo esperaba el Atlético de Madrid.

Los Gunnners nunca han ganado la Champions League y apenas una vez disputaron la final (2006). Pero ahora están a sólo dos partidos del duelo por el título de este año en Budapest, capital de Hungría.

¿Cómo se jugarán las Semifinales de la Champions League?

Un equipo de España, Francia, Inglaterra y Alemania son los que disputarán las Semifinales de la Champions League.

Arsenal vs Atlético de Madrid

Bayern Munich vs Paris Saint-Germain