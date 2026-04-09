BUAP invita al diplomado virtual “Diseño de Sistemas de Abastecimiento de Agua Potable”

María Huerta

La máxima casa de estudios invita al diplomado virtual “Diseño de Sistemas de Abastecimiento de Agua Potable”, que comenzará el próximo 24 de abril de 2026 en modalidad virtual, con costo de 10 mil 500 pesos.j

A través de la página: bsu.buap.mx/DHT26, la Universidad Autónoma de Puebla (BUAP) detalla que el diplomado tiene como objetivo, capacitarse en el análisis, diseño, construcción y supervisión de sistemas de abastecimiento de agua potable, aplicando software de uso libre, epanet, HTP Presurizados, para transitorios hidráulicos y la normatividad vigente en México.

El participante deberá estudiar contenido videograbado de lunes a jueves, además, participar en sesiones en tiempo real los días viernes de 10:00 a 12:00 horas para la atención a dudas, comentarios y evaluación.