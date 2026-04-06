Italia se a quedado fuera de la escena mundial, y como va a regresar a ella…

EN LÍNEA DEPORTIVA

Pepe Hanan

Y MÉXICO no llevará acaso el mismo camino…???

Italia entró a la Tanda de los Penales y eligió para el primer disparo a un chico de 20 años que nunca había cobrado un Tiro Penal en la SERIE “A”, ni con la Selección.

Bueno que diría usted si le dijera que ninguno de los 5 primeros tiradores elegidos por GATTUSO habían marcado en su vida un solo Gol de Penal en la Serie A.

Y si esto le resulta inverosímil, le doy otro dato más aterrador ninguno de los 10 jugadores Italianos que terminaron después de la prorroga habían anotado ni un solo Gol de Penal en la Serie A.

Por consiguiente era de esperarse sufrir en la Tanda de los Penales.

Difícil de creer y de entender que el representativo de un País con una gran tradición futbolera sus jugadores seleccionados tengan esas estadísticas y carencias.

EN MÉXICO, COMO ANDAREMOS EN ESE RUBRO.?

tendremos los Jugadores con la Experiencia y el Bagaje para cobrar 5 tiros Penales y una posible Muerte Súbita.

Primera interrogante y esperemos no sea similitud con Italia.

GATTUSO ya dimitió como Seleccionador de Italia, a pesar de ser ratificado por el Presidente de la Federación Italiana posterior a la eliminación.

Después de ver sus decisiones durante el partido y en la eliminatoria creo que era algo totalmente necesario.

Y ahora todo se centra en quien será el entrenador que pueda REFUNDAR al fútbol Italiano.

Si amigo lector de ese tamaño es la tarea que tiene quien ocupe la máxima posición en el banquillo de la escuadra Azzurra.

EN MÉXICO TENDREMOS QUE “REFUNDAR” NUESTRO FUTBOL en caso de una eliminación en etapas tempranas (dígase fase de Grupos o Primera Ronda) del Próximo Mundial ?

Segunda Interrogante para nuestro fútbol.

Prosigamos.

En Italia se manejan un sin fin de hipótesis de quienes deberían ser considerados para REFUNDAR a su fútbol.

Inclusive se habla de traer a un DT extranjero a dirigir a la AZZURRA…

El objeto del deseo de muchos es PEP GUARDIOLA…

Si el último símbolo del Barcelona en el banquillo, el técnico que mejor supo utilizar y hacer grande la Identidad de el gran Astro y cerebro Holandés Johan Cruyff.

La Identidad de Johan Cruyff, la mística de Pep Guardiola pueden “refundar” al fútbol italiano?

Yo estoy seguro que no.

EN MÉXICO EN CASO DE UNA NECESIDAD DE “REFUNDAR” a nuestro Fútbol voltearemos también a la escuela del Barcelona para REFUNDAR nuestro Fútbol ?

Y no lo digo por GUARDIOLA lo digo por RAFA MARQUEZ, a quien por cierto no sabemos a ciencia cierta bajo que influencia futbolistica dirige, ya que fuera de las inferiores del BARCA no lo hemos visto dirigir a ningún equipo de máximas divisiones.

Tercera Interrogante.

En fin, ya veremos que hacen nuestros directivos ante una situación así y sobre todo si RAFAEL MARQUEZ podría con esa Responsabilidad.

Yo más bien considero amigo lector que

Italia tiene que resurgir como el AVE FENIX, de sus propias cenizas y con la Identidad y Mística del fútbol Italiano.

Pero nunca con Guardiola.

El Agua y el Aceite no se mezclan.

Pep es un excelente Técnico pero no el indicado para el fútbol italiano.

La identidad y mística de la selección italiana de fútbol, conocida mundialmente como

El Catenaccio ( en su esencia Defensiva).

Históricamente, Italia se ha identificado con un estilo de juego basado en la disciplina táctica, el orden defensivo, la concentración máxima y cierre de los partidos.

Estos principios y valores los vio usted presentes en esta última versión italiana ?

Yo no.

No se usted.

Pero a mi me queda claro que desde el 2006 su último gran éxito internacional, tanto el fútbol como el futbolista Italiano en particular se han alejado completamente de sus principios y valores que le dieron 4 campeonatos del mundo.

EN MÉXICO NUESTRO FÚTBOL Y NUESTROS FUTBOLISTAS ACTUALES que tan alejados están de nuestros principios y valores de los dirigidos por BORA, MEJÍA BARÓN, LAPUENTE, AGUIRRE, LAVOLPE, AGUIRRE ???

Nuestra época más aceptable de la selección nacional.

Esos ciclos mundialistas nos llevaron siempre a superar la fase de Grupos y llegar a la primera ronda con solvencia y tranquilidad.

Le doy un dato muy revelador amigo lector que le podrá dar una claridad de quienes somos como selección y a donde vamos.

Nuestra Selección a sido eliminado mayoritariamente en OCTAVOS DE FINAL (7 ocasiones todas consecutivas 1994, 1998, 2002, 2006, 2010, 2014 y 2018) está ronda a sido nuestra “maldición histórica”.

Además hemos sido eliminados en FASE DE GRUPOS en 7 ocasiones (1930, 1950, 1954, 1958, 1962, 1966, 1978 y 2022).

En CUARTOS DE FINAL en 2 ocasiones (1970 y 1986) ambos como país local.

Y la parte más dolorosa de nuestra historia.

Las 5 COPAS MUNDIALES a las que no hemos Asistido (1934, 1938, 1974, 1982 y 1990).

No tendremos los 4 campeonatos mundiales de los Italianos pero México puede considerarse como un “anfitrión historico”, un “participante constante” y una “potencia regional” en su Confederación.

Que sin embargo tenemos una frustración crónica por poder llegar a los CUARTOS DE FINAL (fuera de casa) y SUPERARLA cuando hemos sido país sede.

Cada país tiene sus propios ángeles y demonios con los que hay que saber vivir y superar.

Italia esta en Tobogán sin Salida o lo que es peor parece ser un “Agujero Negro” del que no será fácil salir.

Pero que lo llevo ahí después de alcanzar la cúspide después de sus 4 copas mundiales ganadas la ultima en 2006.

Casualmente a mi modo de ver MÉXICO también alcanzó su Cúspide Futbolística en 2005 y 2006, ya que esa selección de Lavolpe ha sido la que mejor fútbol a desplegado tanto en la Copa Confederaciones 2005 como en el mundial de Alemania 2006, donde se perdió contra Alemania y Argentina respectivamente.

La Selección dejó una gran impresión.

Después se puede decir que hemos ido de más a menos.

Después de lo anterior amigo lector le diré lo a que mi modo entender pasó en Italia desde esa fecha y me centraré en una esencia “MODERNIDAD”.

Si el fútbol Italiano se quiso Modernizar, dejar atrás el CATENACCIO el cual decían que era aburrido y que no gustaba a las nuevas generaciones ni tampoco era “comercializable” creo que este es el punto clave.

La SERIE A se estaba rezagado comercialmente ante la PREMIER LEAGUE, LA LIGA de España, LA BUNDESLIGA y hasta LA LIGUE 1), Imagínese Amigo lector que hasta la liga Francesa era ya más atractiva que la Italiana.

Y su gran indicador era el valor de los derechos de televisión internacionales.

Y es cuando los técnico Italianos como MANCINI, LIPPI, PRANDELLI, ANCELOTTI, SARRI, GASPERINI y SPALLETTI adoptan las llamadas “TÉCNICAS EQUILIBRADAS” y para mi amigo lector ahí se viene abajo el “IMPERIO ITALIANO”.

Así como la Caída del Imperio Romano en el siglo V d.C.

Así también cayó la Escuadra AZZURRA.

Y el otro factor causante de la decadencia del fútbol Italiano es la llegada de los fondos de Inversión.

En la actualidad 11 de los 20 clubes están en manos foráneas destacando fondos Norteamericanos entre los que sobre sobresalen.

REDBIRD CAPITAL PARTNERS, (AC Milan).

OAKTREE CAPITAL MANAGEMENT (Inter).

FRIEDKIN GROUP (AS Roma).

entre otros más.

Atrás quedaron las épocas de los BERLUSCONI, las familia POZZO, SENSI, PREZIOSI, SETTI que de alguna manera mantenían ese orgullo y sobre todo IDENTIDAD del fútbol Italiano que aunque no era LUCIDOR era muy EFECTIVO y que les dio 4 CAMPEONATOS DEL MUNDO, solo sobreviven los AGNELI con la Juventus pero ya con otro mística y enfoque.

Hoy la nueva forma de hacer el Fútbol en ITALIA les a dado 3 NO CLASIFICACIONES a las copas mundiales del 2018, 2022 y 2026.

EN MÉXICO QUE PODEMOS ESPERAR de la llegada de los FONDOS de INVERSIÓN que hoy están tan de moda y que toda la prensa nacional deportiva anda toda emocionada tratando de “adivinar” quien va a ser el nuevo FONDO que compre a los Equipos de LIGAMX.

Por que si van a llegar esos FONDOS DE INVERSIÓN para traer las mismas consecuencias que en la SERIE A Italiana, habrá que saber medir las consecuencias.

Al momento el América ha sabido gestionar esa llegada de los Inversores Extranjeros ya que aparte de que lo han hecho a la luz pública y con transparencia vía la BOLSA MEXICANA DE VALORES y manteniendo el Sr AZCARRAGA JEAN el Control de la Sociedad y Decisiones vía la propiedad del 51% de la sociedad todos los demás lo están haciendo “en lo oscurito” y con “fondos” que ni son “fondos” como los IGNITE, SPEIGEL y el nuevo del Atlas “X IMPACT” el que dirige el “Sr X” el cual dice saber de Hockey pero de Fútbol Soccer esta por verse.

Esperemos que ninguno voltee su mirada al Puebla FC.

Por que no seria nada bueno para nuestro equipo que lleguen estos “fondos” a terminar de aniquilar lo que aun queda del Puebla y su Afición, dicen que “más vale malo por conocido que bueno por conocer “ y ahí preferimos estar como estamos en espera de un VERDADERO PROYECTO DEPORTIVO que le de IDENTIDAD y JERARQUÍA a nuestro querido PUEBLA DE LA FRANJA.

Y si con un VERDADERO FONDO DE INVERSION con antigüedad y solvencia probada como APOLLO o GENERAL ATLANTIC.

Amigo lector le deseo unas Felices Fiestas de Pascuas y como ya sabe usted nosotros no descansamos y mucho menos cuando sabemos que usted espera esta columna cada Domingo para iniciar semana con temas puntuales en su Agenda Deportiva y en sus temas de conversación en la oficina o con sus amigos.

Por cierto a mi modo de ver ANTONIO CONTE debe de ser el REFUNDADOR de la Escuadra AZZURRA. Que aunque ya estuvo ahí entre 2014 y 2016 hoy es el único con los blasones y la IDENTIDAD ITALIANA.

Y es lo más cercano al Catenaccio.

Nosotros, como siempre, seguiremos en línea.

Hasta la próxima.

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