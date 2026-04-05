Ariadna Ayala, entre las alcaldesas mejor calificadas del país: Consulta Mitofsky

Desde Puebla

Ariadna Ayala, edila de Atlixco, es una de las mujeres con mayor calificación del país y la mejor de Puebla, de acuerdo a la evaluación de febrero de la empresa demoscópica, Consulta Mitofsky.

En la capital, el alcalde Pepe Chedraui obtiene 55.8% (lugar 18) y, en Atlixco, Ariadna Ayala logra 55.2% y es la presidenta municipal mejor evaluada en Puebla.