Ariadna Ayala, entre las alcaldesas mejor calificadas del país: Consulta Mitofsky

Desde Puebla
Ariadna Ayala, edila de Atlixco, es una de las mujeres con mayor calificación del país y la mejor de Puebla, de acuerdo a la evaluación de febrero de la empresa demoscópica, Consulta Mitofsky.
En la capital, el alcalde Pepe Chedraui obtiene 55.8% (lugar 18) y, en Atlixco, Ariadna Ayala logra 55.2% y es la presidenta municipal mejor evaluada en Puebla.
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