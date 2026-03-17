Isaac del Toro: cuándo y dónde es su próxima carrera tras la Tirreno-Adriático

AS MÉXICO

El ciclista mexicano, Isaac del Toro, tendrá un breve descanso luego de la intensa actividad que sostuvo en la Tirreno-Adriático, apenas el necesario antes de volver a competir en la ruta.

Su próximo desafío será el sábado 21 de marzo, cuando participe en la Milano-San Remo, considerada el primer monumento del calendario ciclista y una carrera que tradicionalmente marca el inicio de la primavera en el ciclismo internacional.

La llamada “Classicissima” reunirá a varios de los ciclistas más importantes del mundo. Entre los nombres destacados se encuentran Isaac del Toro, el esloveno Tadej Pogacar y el neerlandés Mathieu Van Der Poel.

Para 2026, la Milano-San Remo contará con un recorrido total de 298 kilómetros, partiendo desde Milán hasta la Costa de Liguria. Esta competencia es reconocida como la carrera de un día más larga de todo el calendario ciclista, lo que la convierte en una de las pruebas más exigentes y estratégicas del pelotón internacional.

¿Cómo llega Isaac del Toro a la Milano-San Remo?

Uno de sus mayores logros fue en el UAE Tour, donde “Torito” se consagró campeón al terminar en el primer lugar de la clasificación general. Además de cumplir con las expectativas, el mexicano asumió el liderazgo de su equipo y confirmó que su crecimiento dentro del pelotón internacional es una realidad.

Posteriormente participó en la tradicional Strade Bianche, donde desempeñó un papel distinto dentro de su equipo. En esa ocasión fungió como gregario de Tadej Pogacar, apoyando la estrategia del equipo, aunque aun así logró terminar en una destacada tercera posición.

El momento más importante llegó recientemente cuando Isaac del Toro ganó la edición 2026 de la Tirreno-Adriático, un resultado histórico al convertirse en el primer ciclista mexicano en conquistar esta prestigiosa competencia.

El posible rol de Del Toro en la “Classicissima”

La presencia del campeón mundial Tadej Pogacar dentro del UAE Team Emirates condiciona la estrategia del equipo para la Milano-San Remo. Bajo esta lógica, del Toro podría desempeñar el papel de gregario, trabajando en favor del líder del equipo.

Aun así, el mexicano podría tener un papel relevante dentro de la competencia, tal como ocurrió en la Strade Bianche. Si se presenta la oportunidad, isaac podría pelear por el podio, un resultado que también sería considerado histórico para el mexicano.

El calendario que le espera a Isaac del Toro

Tras disputar la Milano-San Remo, el calendario de Isaac del Toro continuará con varias competencias importantes dentro del circuito europeo. Su siguiente compromiso será la Vuelta al País Vasco, programada del 6 al 11 de abril.

Posteriormente, el ciclista mexicano dedicará buena parte de mayo a su preparación con el objetivo de llegar en óptimas condiciones a uno de los momentos más importantes de su carrera: su debut en el Tour de Francia, que comenzará el 4 de julio.

Antes de la Grande Boucle, Del Toro competirá en el Tour Auvergne-Rhône-Alpes, programado del 7 al 14 de junio, una carrera que servirá como parte clave de su preparación rumbo a la prueba más prestigiosa del ciclismo mundial.