Video: Una mujer fallecida dejó el accidente del vehículo que colgaba en el Periférico Ecológico

Sadit González

Una persona murió, tres adultos y un niño de 5 años resultaron heridos luego de que su vehículo chocó y quedó colgado de una barra metálica de contención en el periférico, altura de Forjadores.

Personal de rescate salvó a tres personas, dos hombres y una menor de edad al interior del auto que colgaba del puente de Momoxpan, sobre el Periférico Ecológico.

Policia estatal de Caminos abanderó, para evitar otro accidente.

Presidenta de San Pedro Cholula confirma la información

Tonantzin Fernández en su cuenta de Twitter :

Tras los lamentables hechos ocurridos en el accidente registrado en la zona del Periférico, informo que se logró el rescate de tres personas: un adulto, un adolescente de 16 años y una niña de 5 años, quienes recibieron atención por parte de los cuerpos de emergencia.

Lamentablemente, una mujer perdió la vida en el momento del accidente, por lo que desde San Pedro Cholula enviamos nuestras más sinceras condolencias a su familia y amigos.