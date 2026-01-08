Identifican al Agente de ICE que asesinó a una mujer en Estados Unidos, ya había sido atropellado por un migrante

EL HERALDO DE MÉXICO

Ya se conoce la identidad del asesino de Renee Nicole Good, mujer de 37 años, que murió en su automóvil tras recibir al menos 3 disparos

Este jueves 8 de enero el agente del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) que asesinó a Renee Nicole Good fue identificado como Jonathan “Jon” Ross, un oficial con varios años de experiencia dentro de la corporación, según confirmaron fuentes federales a medios locales.

Según las autoridades Jonathan Ross había protagonizado previamente un incidente violento en junio del año pasado, cuando resultó gravemente herido durante un operativo en Bloomington, Minnesota pues en aquel incidente, el agente fue arrastrado cerca de 15 metros por un automóvil mientras intentaba arrestar a un inmigrante con antecedentes por delitos sexuales.

Las lesiones sufridas le provocaron heridas profundas que requirieron decenas de puntos de sutura en ambos brazos y ahora Ross volvió a estar involucrado en un hecho que ha generado conmoción pues Renee Nicole Good, de 37 años, murió tras recibir varios disparos mientras se encontraba al volante de su camioneta.

Jonathan “Jon” Ross, es el agente de ICE que asesinó a una mujer en Minneapolis

Fue entonces que el pasado miércoles por la tarde videos difundidos en redes sociales mostraron al agente disparando contra el vehículo, impactando a la mujer en el rostro y dejando una escena del crimen frente a cientos de personas en calles de Minneapolis, causando conmoción a nivel mundial.

Por su parte el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, aseguró que Renee era una “agitadora profesional” y sostuvo que el agente actuó en defensa propia, argumentando que la mujer habría intentado usar su automóvil como un arma para atropellarlo; sin embargo, funcionarios demócratas lo calificaron el hecho como un homicidio injustificado.

Tras la muerte de Renee Good, se desataron protestas masivas en Minneapolis y otras ciudades de Minnesota, por lo que autoridades estatales y municipales exigieron la salida de ICE del estado, petición que fue rechazada por Noem, quien aseguró que los agentes federales continuarán operando sin cambios.

El alcalde de Minneapolis, Jacob Frey, cuestionó duramente la narrativa oficial del ICE y pidió públicamente a la agencia que abandonara la ciudad, mientras tanto, manifestantes contra las políticas migratorias se enfrentaron con fuerzas policiales en distintos puntos del estado.