La experimentada y reconocida escritora Ximena Suárez platica sobre “Doménica Montero”

La telenovela que reescribió, contemporizó y tropicalizó para TelevisaUnivision.

Protagonizada por Angelique Boyer, Marcus Ornellas y Brandon Peniche y producida por Carlos Bardasano.

Se estrena el lunes 19 de enero a las 21:30 horas por “las estrellas”.

Por Mino D’Blanc

La reconocida y experimentada escritora Ximena Suárez es quien reescribió, adaptó y contemporizó “Doménica Montero”, la nueva telenovela producida por el talentoso Carlos Bardasano para TelevisaUnivision que se estrenará el próximo lunes 19 de enero en la barra de las 21:30 horas por “las estrellas” y que es protagonizada por Angelique Boyer, Marcus Ornellas y Brandon Peniche.

Cabe mencionar que el productor y la dramaturga junto con su equipo han hecho una mancuerna muy exitosa en la televisión en los últimos tiempos. No por algo han logrado grandes producciones como “Juegos de amor y poder” que fue todo un suceso televisivo en el año 2025.

Platicamos con Ximena Suárez, gracias a las finas atenciones de la licenciada Rocío Rangel, de TelevisaUnivision.

MD’B: ¿Difícil tropicalizar y contemporanizar una telenovela que fue llevada a la televisión en el año 1978 a la época actual con tantos cambios de forma de vida y obviamente de tecnología?

XS: Fíjate que es difícil en el sentido de traer lo clásico para acá. Lo que es difícil es que las concepciones sociales eran diferentes, el machismo estaba en todo su apogeo, entonces las mujeres no valían. Todavía ahorita se da de alguna manera, pero el sufrimiento humano, los sentimientos humanos esos siguen siendo los mismos toda la vida. Eso es lo que utilicé para tomarlo en la vida de hoy, de cómo nos movemos. Una cosa que me pareció muy importante y que pudimos aprovechar mucho son las redes sociales porque no es lo mismo que te dejen plantada en la iglesia y a lo mejor sale una nota en el periódico si eres muy famoso y ya, a que la gente te esté buscando, los reporteros lo publiquen, aparezcas en todas las redes sociales, hablen y te critiquen y eso puede deshacer a cualquier persona. Es muy difícil para el ego, es muy difícil para la autoestima y yo creo que eso fue algo de lo que dañó mucho a nuestra Doménica Montero, la que la hizo reaccionar del modo que lo hizo.

MD’B: ¿A qué personaje de la vida pública ves representado en Doménica Montero? Sea político, artista, empresario, sea lo que fuera.

XS: Esa pregunta es difícil. Fíjate que no entro ahorita a quién ver así. Hay algunas personas como la Mechado que tenemos en Venezuela, que lucha, que tiene una causa que la toma al grado de dejar a su familia, de dejar a su hija y al final cómo de alguna manera se le hace justicia con un reconocimiento como este que recibió el Premio Nobel por estar luchando por la democracia, por la gente. Desconozco toda su historia personal, digamos, pero me parece que podría ser un ejemplo de resiliencia y de fortaleza en este momento y que también ha sabido usar las redes y la comunicación para dar a conocer cosas importantes.

MD’B: ¿Qué aprendiste de éste México que no sabías, con tantos paisajes, tantas haciendas, tantas cosas tan bellísimas?

XS: Es una maravilla. Yo soy mexicana, amo México y cada vez descubro lugares más hermosos. Estas haciendas del siglo XVII, que Alejandro Martínez que fue quien nos hizo todas las escenografías y quien es un experto en historia, en este tipo particular de haciendas; entonces su trabajo fue una maravilla para poder reproducir, porque parte de las haciendas están en el foro y haberlo reproducido con tanta realidad fue un trabajo impresionante; yo le aprendí mucho a ese hombre. Y de México ver nuestras costumbres, ver reflejado esto de las flores con las que se hace el letrero del pueblo, el ver los vestidos típicos. Yo lo he disfrutado mucho.

MD’B: Los nombres también de algunos personajes de esta telenovela. ¿Ya estaban en las historias anteriores o tú se los pusiste?

XS: Yo puse los nombres. Fíjate que es muy curioso; la gente que me apoya en casa se llama Herminia, es de Puebla y tomé su nombre para un personaje. Yo creo que los nombres son parte de la personalidad de alguien, son muy importantes, dicen siempre algo. El de Doménica Montero es eufónico, es fuerte, es bonito y por eso decidí dejarle ese nombre que era el nombre original de la radionovela.

MD’B: ¡Cuál fue para ti el personaje más difícil de tratar y cuál fue el que más le cambiaste de la historia real a la adaptación que haces?

XS: Hubo muchos personajes inventados que no estaban en la historia original. Yo creo que Genaro que es el personaje que lo interpreta muy bien Brandon Peniche, porque tiene muchos matices; es un hombre que por un lado es ambicioso, es egoísta, es capaz de matar, pero por otro lado tiene un amor absoluto por Doménica y además sabiendo que probablemente nunca le va a hacer caso. Entonces él que era un mal hombre está dispuesto hasta redimirse por Doménica, y tiene muchas variaciones, y al mismo tiempo no deja de ser un hombre macho. Entonces tiene muchos, muchos matices en su personalidad.

MD’B: ¿Qué fue lo más difícil de escribir para ti de esta telenovela?

XS: Trabajar con el temor de las dos historias anteriores, que preceden y que se han pasado hasta la misma historia que se llamaron “La dueña” y “Soy tu dueña”. Fueron tan exitosas que uno siente aquí la responsabilidad de tener que hacer un trabajo que funcione bien, que a la gente le guste, entonces no sé si va a ser un éxito o no, pero está hecha con amor, con cuidado, con cariño, con responsabilidad. Queríamos que realmente fuera un producto que le gustara al público; esperamos contar con su aprobación, solamente ellos lo dirán si gusta o no, pero te puedo decir que nosotros estamos muy satisfechos con el esfuerzo que hicimos tanto el equipo de escritores como la producción, como el elenco, por hubo mucha armonía, mucha buena vibra, todos estuvimos compaginados en lo mismo y yo siento que esa armonía se transmite.

MD’B: ¿Cuál es el personaje en el que te ves reflejada?

XS: Me gusta mucho el personaje de la tía de Doménica porque es esta ambigüedad y este dolor de “cuido a alguien, tengo una hija real pero no es buena y al mismo tiempo me engaño y creo que lo es, y por otro lado veo a alguien con quien sí me llevo mejor, pero no es mi sangre y tengo un reproche de la hija…”. ¡Qué difícil es ser madre! Justo como lo dijo Verónica Merchant: “yo soy mamá y pienso que hice algo bien para mi hijo y puede ser que fue lo peor que hice”; entonces, este rollo de ser juzgado como papá, que nadie te lo enseña a ser, ver qué tanto cariño y qué no, ¡qué difícil es! Qué tanto apoyo das y qué no, qué tanto lo ayudas a ser independiente o no, son muy delicados esos límites para saber cómo puedes tú criar a alguien y hacer de esa persona un buen ser humano.

MD’B: ¿Por qué el público tiene que ver “Doménica Montero”?

XS: Bueno, yo espero que deseen poder verla por su gusto, porque les entretiene, porque les emociona, porque de alguna manera puede darles pie a comentar cosas o situaciones que todos vivimos y que a veces no nos atrevemos a hablar ya sea con la pareja, con los hijos, con los tíos, y de pronto ver alguna escena en la novela nos puede dar una cierta orientación, una cierta luz o una idea de “ah, yo puedo decir esto, yo puedo hacer esto”. Las novelas son básicamente para entretener, pero creo que esta también tiene un mensaje que me parece importante que es la resiliencia, el amor; cómo por mucho que uno sufra se puede levantar y puede ser una buena persona, eso creo que es lo más importante.

MD’B: Después de tantas telenovelas que has escrito y en las que te has enfrentado a un sinfín de personajes para crearlos, ¿ya llegó el personaje que siempre soñaste o todavía no llega?

XS: Cada personaje lo sueño; no es que diga “quiero ser como ese personaje o tener este personaje”, sino que cada personaje que vamos creando lo vivo y lo realmente lo sueño. Muchas veces sueño con mis personajes y eso me da ideas y me da cosas y me da todo. El personaje ideal creo que para mí soy yo misma en términos de tratar de verme, conocerme cada vez más y saber qué me duele, cómo lo manejo, qué hago bien, qué hago mal y creo que cada personaje tiene un pedacito de mí, tanto de lo bueno como de lo malo, como de lo horrible.

MD’B: ¿Cómo viene este 2026 para ti?

XS: Afortunadamente estoy en pláticas para un nuevo proyecto, esperemos que se haga. Será con el productor Carlos Bardasano, me gusta mucho trabajar con él. Me parece que es un productor aparte de muy creativo, muy preparado, muy responsable, muy estudioso, siempre le aprendo algo y estoy muy contenta trabajando con él y con su equipo, porque él ha sabido conjuntar personas que trabajan bien, en armonía, dedicadas al trabajo y de apoyar siempre al compañero y eso me parece maravilloso.

(NOTA IMPORTANTE: en la fotografía 1 aparece Ximena Suárez y Aurora Valle).