Cuida a tus hijos de los contenidos del Internet

Consejos para hablar con nuestros jóvenes sobre los peligros que pueden encontrar en las redes sociales

Por la Dra. Rocío Reyna Camarillo, experta de la Universidad Autónoma de Guadalajara (UAG)

Quisiera empezar este artículo con una reflexión sobre nuestra responsabilidad hacia con nuestros hijos: “¿Quiénes de nosotros permitiríamos a nuestros hijos subir a una balsa de troncos mal amarrados para intentar navegar por días, meses y años en la mar océano, a la buena de Dios?”.

Si es gratis el producto eres tu

Las redes sociales digitales son un modelo de negocio por excelencia utilizado en Internet. La idea es “Te doy algo gratis, contenidos, servicios, etcétera, y a cambio tú ves publicidad y me das tus datos”. Es un modelo que funciona para las grandes plataformas y ecosistemas, aunque hoy pareciera ya no ser suficiente, pero esa es otra discusión.

El punto es que en esta vida nada es gratis. Si estás usando un producto “sin pagarlo” el producto eres tú. Estas plataformas se sostienen a través de ingresos por publicidad y funcionan fácilmente, mediante cualquier interacción con ellas.

Los expertos en mercadotecnia digital 24/7, sí, leyó bien, permanentemente hacen una medición extensiva y exhaustiva de la navegación: Visitas, tiempo de sesión, frecuencia, gustos, descargas, efecto de imágenes auditivas y visuales abiertas, compras y aficiones declaradas, número de clics compartidos, grado de atención, recurrencia, influencia, entre otras tareas, para finalmente decidir cuáles son las combinaciones ganadoras y encuestar a grupos de usuarios-control.

Con ello construyen modelos de predicción de tendencias usando los ya famosos algoritmos matemáticos.

Es así como apoyados en la minería de datos, la programación digital y el sesgo cognitivo, los ingenieros al servicio de Facebook, Instagram, Tik-Tok, Snapchat, X, etcétera: se ponen creativos y manipulan a nuestros hijos, quienes encapsulados en un avatar cual marionetas virtuales, continuamente son incentivados a actuar de una u otra manera. Les ofrecen la mejor experiencia y contenidos posibles para:

Engagement. Identificar la dirección de las sesiones e interacción con los contenidos.

Crecimiento. Aumentar invitaciones a sus contactos a la red y/o a ver los contenidos.

Publicidad. Con toda la información disponible, adaptar el tipo de publicidad a sus perfiles. Como se hace en el resto de los canales publicitarios.

¿Qué hacen?

Sus estrategias clave más exitosas son el ofrecimiento de sugerencias inacabables, entre ellas actualizaciones constantes, el scroll infinito, notificaciones continuas, Etiquetado de personas en las fotos, los likes, los puntos suspensivos (…) mientras te contestan, etc.

Pero recuerde, “Si su hijo no paga por el producto, él es el producto”, le dan algo gratis (contenidos, servicios, etc.) a cambio de que vea publicidad y entregue sus datos.

En el siguiente capítulo, les hablaré de cómo podemos enfrentar a estos gigantes digitales que no están interesados en nosotros ni en aquellos que amamos.