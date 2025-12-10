Homicidios en México: una herencia de violencia

Maricela Allende

La violencia homicida continúa ocupando los reflectores, de acuerdo con la actualización de cifras elaboradas por TRresearch International al martes 9 de diciembre de 2025, el país registró 64 homicidios dolosos en un solo día, con lo que continúa una tendencia fluctuante que, aunque muestra descensos en algunos estados, mantiene focos rojos en otros.

Del total de homicidios registrados ayer, Veracruz encabezó la lista con 9 víctimas, seguido de Sinaloa (7) y Morelos (6). Otros estados con cifras relevantes fueron Guanajuato y Nayarit (5 cada uno) así como Baja California, Chihuahua y Estado de México (4).

En contraste, entidades como Aguascalientes, Baja California Sur, Campeche, Durango, Michoacán, Querétaro, Quintana Roo, San Luis Potosí, Tlaxcala y Yucatán no reportaron asesinatos en las últimas 24 horas.

El acumulado reciente muestra variaciones importantes: en la última semana se registraron 41 homicidios diarios en promedio, mientras que el comparativo anual indica 53. El periodo de gobierno actual encabezado por la presidenta de México Claudia Sheinbaum suma 30,662 homicidios desde octubre de 2024.

Guanajuato se posiciona como la entidad con más asesinatos acumulados (3,511), seguido del Estado de México (2,396), Chihuahua (2,219) y Baja California (2,145).

Destacan también los casos de Sinaloa (2,105), Guerrero (1,693) y Michoacán (1,559), mientras que entidades como Coahuila (112), Durango (82) y Yucatán (46) presentan los números más bajos del país.

Variaciones 2023–2024: Tabasco, el mayor repunte; Zacatecas, la mayor caída

El análisis parcial de la variación anual revela contrastes profundos. Tabasco presenta un crecimiento extraordinario de 308% en homicidios respecto al año anterior. Le siguen Chiapas (95%), Baja California Sur (88%), Ciudad de México (74%), Veracruz (73%) y Nuevo León (62%).

Por otro lado, varios estados muestran descensos significativos. Zacatecas uno de los epicentros de violencia en años recientes, registra una caída del 48%, mientras que Tamaulipas (-29%), Durango (-11%), Hidalgo (-10%), Yucatán (-9%), Querétaro (-8%), San Luis Potosí (-8%) y Guanajuato (-3%) también reportan reducciones.

El legado de violencia del sexenio 2018–2024

El periodo federal de Andrés Manuel López Obrador 2018–2024 cerró con 202,336 homicidios, la cifra más alta registrada para un sexenio en México. El estado más afectado fue Guanajuato, con 25,178 asesinatos, seguido del Estado de México (18,288) y Baja California (16,763).

El top 10 lo completan Chihuahua (15,773), Michoacán (13,236), Jalisco (12,300), Sonora (9,607), Guerrero (9,516), Morelos (7,245) y Nuevo León (7,193).

En contraste, Yucatán (331), Baja California Sur (471) y Campeche (576) se ubicaron como las entidades menos letales durante ese periodo.

Los datos revelan un México fragmentado, donde algunas regiones muestran señales de mejora mientras otras enfrentan repuntes alarmantes de violencia homicida. La persistencia de Guanajuato como el estado más violento del país desde 2018, así como la abrupta alza reciente en Tabasco y Chiapas, plantean desafíos significativos en temas de seguridad.