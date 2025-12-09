Equipos de Liga MX conocen su destino para Concachampions 2026

EXCELSIOR

Se realizó el sorteo de la Concachampions 2026, donde seis equipos mexicanos ya conocen cuál es su destino en el torneo internacional, mismo que le dará al campeón la posibilidad de disputar la Copa Intercontinental 2026 y el Mundial de Clubes 2029.

Cruz Azul (campeón vigente), América, Toluca, Tigres, Monterrey y Pumas son los equipos de Liga MX que intentarán trascender en el certamen internacional y poner su nombre en la historia del torneo.

En total, estarán participando 27 equipos por el cetro, mismo que brindará la posibilidad de disputar la Copa Intercontinental 2026

y el Mundial de Clubes 2029

ASÍ QUEDARON LOS CRUCES

Un total de 22 equipos participarán en la Primera Ronda, misma que iniciará el 3 de febrero de 2026, mientras que cinco conjuntos esperarán pacientemente en los Octavos de Final.

Así quedaron los cruces para la Primera Ronda de la Concachampions 2026:

Llave 1: Pumas (México) Vs San Diego FC (Estados Unidos).

Llave 2: LA Galaxy (Estados Unidos) Vs Sporting San Miguelito (Panamá).

Llave 3: Cruz Azul (México) Vs Vancouver FC (Canadá).

Llave 4: Monterrey (México) Vs Xelajú (Guatemala).

Llave 5: LAFC (Estados Unidos) Vs Real CD España (Honduras).

Llave 6: Nashville (Estados Unidos) Vs Atlético Ottawa (Canadá).

Llave 7: América (México) Vs Olimpia (Honduras).

Llave 8: Philadelphia Union (Estados Unidos) Vs Defence Force FC (Trinidad y Tobago).

Llave 9: Tigres (México) Vs Forge (Canadá).

Llave 10: Cincinnati (Estados Unidos) Vs O&M FC (República Dominicana).

Llave 11: Vancouver Whitecaps (Canadá) Vs Cartaginés (Costa Rica).

ESPERAN EN OCTAVOS DE FINAL

Los 5 equipos que lograron consagrarse entre los diversos campeonatos, y obtuvieron su boleto directo a los Octavos de Final, son:

Toluca (México) / espera al ganador de la Llave 1.

Mount Pleasant FA (Jamaica) / se medirá al vencedor de la Llave 2.

Alajuelense (Costa Rica) / enfrentará a quien se imponga en la Llave 5.

Inter Miami (Estados Unidos) / espera al ganador de la Llave 6.

Seattle Sounders (Estados Unidos) / se medirá al vencedor de la Llave 11.