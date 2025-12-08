Nominados mexicanos en los Globos de Oro 2026: Del Toro y Luna brillan

EXCELSIOR

Guillermo del Toro y Diego Luna destacan entre los mexicanos nominados a los Globos de Oro 2026. Estas son todas las categorías en las que compiten.

La Asociación de Prensa Extranjera de Hollywood dio a conocer este lunes a los nominados para los Globos de Oro 2026, una de las ceremonias más influyentes en la temporada de premios.

Entre los aspirantes figuran dos nombres mexicanos con presencia sólida en la industria: Guillermo del Toro, cuya adaptación de Frankenstein conquistó múltiples categorías, y Diego Luna, quien continúa consolidándose en la televisión internacional.

Frankenstein de Guillermo del Toro domina las categorías principales

La nueva versión de Frankenstein, dirigida por Guillermo del Toro, destacó de inmediato al anunciarse la lista oficial de nominados. La obra, inspirada en la novela de Mary Shelley, compite en categorías que abarcan actuación, dirección, música original y mejor película de drama, lo que coloca al realizador tapatío entre los cineastas más reconocidos de la temporada. La producción ha sido señalada por especialistas como una de las apuestas fuertes rumbo a los premios de la Academia.

El filme llamó la atención desde su estreno por el enfoque visual característico del director, quien recupera elementos del horror clásico y los combina con una narrativa emocional centrada en la figura de la criatura.

En esta edición, Frankenstein obtuvo nominaciones de alto perfil. Entre ellas, Mejor Director para Guillermo del Toro y Mejor Película de Drama, dos rubros que históricamente marcan la ruta hacia el reconocimiento internacional. Además, el trabajo musical realizado para la cinta fue incluido en la categoría de Mejor Banda Sonora Original.

En cuanto al elenco, la actuación de Jacob Elordi obtuvo una nominación a Mejor Actor de Reparto, mientras que Oscar Isaac fue reconocido en la categoría de Mejor Actor en Película de Drama por su interpretación del protagonista.

Estas nominaciones posicionan a Frankenstein como una de las producciones más competitivas de la ceremonia. La cinta podría convertirse en una contendiente relevante no solo en los Globos de Oro, sino también en la próxima entrega de los Premios Óscar, considerando el historial de la crítica con el director.

La presencia de Del Toro en el listado no sorprende. Su carrera ha sido reconocida de manera constante por la prensa internacional, y esta adaptación reafirma su interés por los universos fantásticos, los personajes marginados y la reinterpretación de relatos clásicos desde una perspectiva contemporánea.

Mejor Actor de Reparto – Jacob Elordi

Mejor Banda Sonora Original

Mejor Director – Guillermo del Toro

Mejor Actor en película de drama: Oscar Isaac

Mejor Película de Drama – Frankenstein

El historial de Guillermo del Toro en los Globos de Oro

A lo largo de su trayectoria, Guillermo del Toro ha acumulado múltiples nominaciones a los Globos de Oro. En 2007 fue candidato con El laberinto del fauno en la categoría de Mejor Película en Lengua No Inglesa, una de las primeras señales de su proyección internacional. Más tarde, en 2018, su cinta La forma del agua destacó al ser nominada en Mejor Película – Drama, Mejor Director y Mejor Guion.

En 2023, su película animada Pinocho volvió a colocarlo en la conversación, compitiendo en Mejor Película Animada, Mejor Banda Sonora y Mejor Canción Original. Estas nominaciones reafirmaron su versatilidad y liderazgo dentro del cine de autor, la animación stop–motion y las narrativas con carga emotiva.

En cuanto a premios obtenidos, Del Toro ganó el Globo de Oro a Mejor Director en 2018 por La forma del agua, un reconocimiento que abrió paso a su posterior victoria en los Premios Óscar. En 2023 conquistó el Globo de Oro a Mejor Película Animada por Pinocho, consolidándolo como una figura clave en la animación global.

Su presencia recurrente en la ceremonia lo ha convertido en uno de los directores mexicanos más premiados en la industria.

Diego Luna continúa su ascenso en Hollywood

Diego Luna fue incluido por tercera ocasión consecutiva entre los nominados a Mejor Actor de Drama en televisión gracias a su trabajo en Andor, producción derivada del universo Star Wars. La serie, que ha sido reconocida por su enfoque político y su narrativa más oscura, consolidó al actor como uno de los intérpretes latinoamericanos con mayor presencia en producciones globales.

La candidatura de Luna se suma a una lista de competidores de alto perfil. Entre los nominados de este año están Sterling K. Brown por Paradise, Gary Oldman por Slow Horses, Mark Ruffalo por Task, Adam Scott por Severance y Noah Wyle por The Pitt. La categoría es considerada una de las más reñidas dentro de la ceremonia.

Luna ha fortalecido su trayectoria internacional desde el estreno de Rogue One en 2016, donde dio vida al personaje de Cassian Andor. El impacto de ese papel permitió el desarrollo de una serie centrada en su historia, la cual ha recibido elogios por su tono narrativo y su acercamiento a temas como resistencia, opresión y estructura social.

Con esta nueva nominación, Luna reafirma su presencia en Hollywood y su capacidad para sostener proyectos de gran escala.

Cuándo se celebran los Globos de Oro 2026 y dónde verlos

La ceremonia 83 de los Globos de Oro se llevará a cabo el domingo 11 de enero de 2026, a las 19:00 horas (tiempo del centro de México). La transmisión será a través de HBO Max, plataforma que tiene los derechos oficiales del evento. La gala reunirá a figuras del cine, la televisión y el entretenimiento global.

Para la audiencia mexicana, la participación de Guillermo del Toro y Diego Luna suma un componente de interés adicional. La expectativa por su desempeño coloca a la ceremonia como una de las más esperadas.