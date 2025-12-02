Mundial 2026: El evento global que promete romper récords de asistencia y audiencia abre nuevas oportunidades para las marcas

Staff/RG

En este escenario, Seedtag, empresa global de publicidad Neuro-Contextual, presenta un análisis sobre las principales tendencias y audiencias que marcarán el pulso del evento

El Mundial de Fútbol 2026 se perfila como un acontecimiento sin precedentes en la historia del deporte y promete marcar un antes y un después en la forma en que las marcas se vinculan con los consumidores. En un contexto de emociones compartidas y consumo multiplataforma, la comprensión profunda del entorno contextual y de las motivaciones humanas se convierte en la clave para generar relevancia, conexión y resultados reales.

Con un formato ampliado que incorpora 48 selecciones divididas en 12 grupos, será la edición más extensa en número de partidos, ciudades sede y cobertura global. El torneo se disputará entre el 11 de junio y el 19 de julio de 2026 y, por primera vez, será organizado de manera conjunta por Estados Unidos, Canadá y México, con 16 ciudades anfitrionas. De acuerdo con estimaciones de la FIFA, más de seis millones de personas asistirán a los estadios, con un promedio de 450 mil visitantes por ciudad, convirtiéndolo en el Mundial con mayor asistencia de la historia.

Además de romper récords en las tribunas, se espera que la audiencia global del torneo supere los cinco mil millones de espectadores, con más de 1.6 mil millones siguiendo la final en vivo. El consumo a través de dispositivos móviles y plataformas digitales ya representa alrededor del 30 % de la audiencia, cifra que sigue en aumento, especialmente entre audiencias jóvenes y en mercados emergentes, impulsada por la transmisión en streaming, el uso de aplicaciones deportivas y el acceso en tiempo real a través de smartphones y tablets.

México tendrá un papel central dentro del evento, al ser uno de los tres países sede con tres ciudades anfitrionas que concentrarán gran parte de la atención mediática y turística. Se estima que el 70 % de los mexicanos considera el Mundial un momento especial para reunirse con familia y amigos, lo que representa una oportunidad clave para que las marcas se posicionen como parte de esas experiencias compartidas. En este escenario, Seedtag, empresa global de publicidad neuro-contextual, presenta un análisis sobre las principales tendencias y audiencias que marcarán el pulso del Mundial 2026. La compañía ha identificado cinco segmentos clave que estarán en el centro de la conversación: Amantes del Fútbol, Día del Partido, Lifestyle del Mundial, Viajeros y Promoción del Mundial. Cada uno expresa diferentes motivaciones y comportamientos de consumo, que van desde el seguimiento cercano de los equipos y jugadores hasta la búsqueda de experiencias gastronómicas, culturales y turísticas en torno al torneo.

El universo de contenido generado en torno al Mundial 2026 es vasto: solo en los segmentos vinculados al fútbol ya se registran más de 250 mil artículos y casi 80 millones de visitas. Los temas más relevantes incluyen la infraestructura y el impacto económico del evento en México, los estadios anfitriones y la preparación de las ciudades. A su vez, el cruce entre deporte, música, moda y tecnología muestra cómo el fútbol se consolida como parte de la cultura pop global.

Seedtag combina los principios de la neurociencia con su agente de IA, Liz, para interpretar en tiempo real el interés, la emoción y la intención de las audiencias, y así ofrecer soluciones publicitarias que trascienden los métodos tradicionales de segmentación. Esta aproximación permite a las marcas conectar con los consumidores a lo largo de todo el funnel de manera privacy-first, en entornos premium de CTV, video y open web.

“El Mundial 2026 será mucho más que un torneo deportivo: será una experiencia cultural total que reúne a millones de personas en torno al fútbol, la música, la moda y la gastronomía. Gracias a nuestra tecnología Neuro-Contextual, ayudamos a las marcas a integrarse de forma natural en esos momentos, comprendiendo la emoción y la intención detrás de cada interacción”, señala Manuel Morales, Country Manager de Seedtag México.

“Con 48 selecciones nacionales en competencia, es imposible anticipar quién levantará la copa. En el terreno de las marcas, en cambio, el triunfo será para aquellas que logren comprender con mayor profundidad a sus audiencias, los contextos en los que pueden conectar con ellas y los intereses, emociones e intenciones que sus mensajes sean capaces de activar. Solo así podrán generar vínculos auténticos y escalables que se traduzcan en resultados concretos para el negocio”, concluye Morales.

