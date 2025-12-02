En 2024, el Producto Interno Neto Ecológico fue de 25.7 billones de pesos: representó 76.6% del PIB a precios de mercado

Staff/RG

Los costos totales por el agotamiento y degradación ambiental ascendieron a poco más de 1.38 billones de pesos corrientes (4.1 % del PIB total de la economía).

Los gastos para la protección ambiental ascendieron a 232 882 millones de pesos (0.7 % del PIB total de la economía). Esta cantidad se destinó, principalmente, a la protección del aire-ambiente y clima, así como a la gestión de los recursos hídricos.

El Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) presenta los resultados de las Cuentas Económicas y Ecológicas de México (CEEM) 2024. Estas permiten medir el impacto de la actividad económica y de las actividades humanas en el medio ambiente. Las CEEM consideran tanto el agotamiento de los recursos naturales como la degradación del medio ambiente. Además, permiten difundir información sobre las erogaciones del sector público para prevenir, controlar, reducir y eliminar la contaminación y cualquier otra degradación ambiental, así como para conservar los recursos naturales.

En 2024, el Producto Interno Neto Ajustado Ambientalmente o Producto Interno Neto Ecológico (PINE) —que se obtiene de restar al Producto Interno Bruto (PIB) total de la economía tanto el consumo de capital fijo como los costos totales por agotamiento y degradación ambiental— alcanzó un monto de 25.7 billones de pesos y representó

76.6 % del PIB a precios de mercado. Los sectores con más contribución al PINE fueron Comercio, Otros servicios e Industrias manufactureras.

En 2024, los costos totales por agotamiento y degradación ambiental (CTADA) ascendieron a poco más de 1.38 billones de pesos corrientes, monto equivalente a

4.1 % del PIB total de la economía. En 2003, los CTADA representaron 6.0 % del PIB (ver gráfica 1). Por componentes de los CTADA, los costos por agotamiento representaron 0.4 %, mientras que los costos por degradación, 3.7 por ciento.