Fórmula 1 2026: lista completa de pilotos y equipos para la nueva temporada

Checo Pérez ocupará uno de los asientos disponibles para la próxima campaña. Mira cómo quedó la parrilla tras la confirmación de los pilotos de Red Bull

La temporada 2026 de la Fórmula 1 ya conoce a los 22 pilotos que integrarán la parrilla. Red Bull confirmó sus alineaciones para la próxima campaña, cerrando así la lista de corredores para la nueva era de la F1, marcada por la presencia de pilotos experimentados y un solo debutante que se incorpora a la estructura de la bebida energética.

Arvid Lindblad fue confirmado como nuevo piloto de Racing Bulls. El sueco de 18 años correrá junto a Liam Lawson en la escudería dirigida por Alan Permane, después de dejar muy buenas sensaciones en la FP1 del Gran Premio de México, donde finalizó sexto a bordo del monoplaza de Max Verstappen. Por su parte, Lawson regresa al equipo con 38 puntos rumbo a la última carrera de 2025.

Pero la gran sorpresa se produjo en el equipo principal, Red Bull Racing, al responder finalmente a la incertidumbre sobre quién acompañará al vigente tetracampeón en el garaje para 2026. La elección recayó en Isack Hadjar, la gran revelación de la temporada 2025. El francés aprovechó su oportunidad con Racing Bulls para mostrar su talento y ganarse un lugar en una de las escuderías candidatas al título. Con 51 puntos y un podio, tomó el asiento de Yuki Tsunoda para 2026, dejando al piloto japonés oficialmente fuera de la categoría.

Los movimientos en Red Bull se suman a la continuidad de Franco Colapinto en Alpine, las renovaciones de George Russell y Kimi Antonelli en Mercedes y, por supuesto, la llegada de un nuevo equipo a la parrilla. Cadillac, respaldado por General Motors, debutará oficialmente con Sergio ‘Checo’ Pérez y Valtteri Bottas al volante. Ambos aportarán experiencia a la escudería estadounidense, que se convertirá en la undécima participante del campeonato.

Una nueva era técnica y deportiva

El inicio de la era híbrida 2.0 en 2026 marcará un cambio profundo en la Fórmula 1. Los nuevos motores, con mayor eficiencia y un enfoque reforzado en la sostenibilidad, obligarán a los equipos a rediseñar por completo sus monoplazas, ajustar la arquitectura aerodinámica y replantear la gestión energética en carrera. Este salto tecnológico implicará una curva de aprendizaje significativa, donde cada decisión técnica tendrá impacto directo en el rendimiento y la fiabilidad

En ese contexto, las escuderías buscan estabilidad en sus alineaciones para facilitar la transición: pilotos con continuidad y conocimiento interno del proyecto se vuelven esenciales para interpretar el comportamiento de los nuevos autos, acelerar el desarrollo y minimizar errores en un entorno donde la adaptación será determinante para no perder terreno desde las primeras carreras de la temporada.

¿Qué pilotos están confirmados para la parrilla F1 2026?

La parrilla de Fórmula 1 para 2026 ha quedado definida, con todas las escuderías confirmando a sus pilotos de cara a la nueva era híbrida 2.0. En un contexto de cambios técnicos profundos y exigencias inéditas en el desarrollo de los monoplazas, los equipos han buscado asegurar continuidad y experiencia para enfrentar la transición.