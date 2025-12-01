Fomenta el Centro de Investigaciones en Dispositivos Semiconductores del ICUAP, vocaciones científicas en el nivel medio superior

Recibe a estudiantes del Cecyte y del Tecnológico de Tecomatlán

Desde Puebla

Abrir laboratorios y realizar experimentos para conocer de cerca qué sucede en esos espacios, es una de las actividades que el Centro de Investigaciones en Dispositivos Semiconductores, del Instituto de Ciencias (ICUAP), impulsa en beneficio de estudiantes de nivel medio superior, con el objetivo de atender la vinculación social e impulsar vocaciones orientadas al desarrollo tecnológico.

El doctor Román Romano Trujillo, coordinador de este centro, indicó que han recibido a más de cien personas, entre alumnos y profesores de instituciones como el Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos (Cecyte) del estado de Tlaxcala o el Tecnológico de Tecomatlán, entre otras, como una oportunidad para abrir la ciencia a la población.

“La finalidad es que cuando llegue el momento de que los estudiantes decidan qué carrera elegir, conozcan que existe el área de semiconductores, pues la mayoría escoge Derecho, Administración, Medicina, Arquitectura, entre otras; aunque por las propias condiciones que enfrenta el país se requiere de nuevos perfiles orientados al desarrollo científico y tecnológico; por eso es importante que conozcan el área de semiconductores y lo que hacemos”, explicó.

En las actividades que se organizan participan no sólo investigadores sino también estudiantes de maestría y doctorado, quienes apoyan en las exposiciones que se organizan para ofrecerles a los visitantes una feria científica, la cual se realiza en la cancha de la Facultad de Ciencias de la Computación. Allí montan experimentos y actividades para que los visitantes conozcan qué es un dispositivo semiconductor y, sobre todo, qué líneas de investigación se desarrollan.

Los laboratorios que se visitan comprenden cuatro cuerpos académicos: Aplicaciones tecnológicas de los semiconductores; Materiales y dispositivos semiconductores; Semiconductores nanoestructurados y orgánicos; y Materiales semiconductores para la obtención de dispositivos fotónicos.

El doctor Román Romano recordó que el centro que coordina realiza investigación en áreas como óptica, computación aplicada a la medicina, ciencia de materiales y elaboración de prototipos electrónicos. A su vez, se imparte el posgrado en Dispositivos Semiconductores, con el cual se promueve la investigación aplicada y tecnológica, desde una perspectiva interdisciplinaria en el campo del diseño de microelectrónica y ciencias de materiales.

Refirió que un egresado de sus posgrados puede insertarse en la industria, en laboratorios especializados de áreas automotrices, de energía, o bien, dedicarse a la investigación y docencia.

Indicó que las áreas de Ingeniería Química también se vinculan a los semiconductores, lo mismo que Electrónica, Física, Ingeniería Mecánica y Eléctrica, e incluso el Químico Farmacobiólogo.

El doctor Román Romano mencionó que entre las actividades que más llamaron la atención de los estudiantes de nivel medio superior, destaca la materia de semiconductores de película delgada, celdas solares y fotoluminiscencia, así como procesos químicos, y cómo a partir de una solución se forman películas delgadas de un semiconductor, y a partir de dos películas delgadas se forma un dispositivo.