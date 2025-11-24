Esperan más de 40 mil asistentes

Erika Méndez

Puebla recibirá el torneo de la Amistad, con la participación de 10 mil 500 asistentes, informó Gabriela Sánchez, titular de la secretaría del Deporte y Juventud.

En conferencia de prensa, detalló que esta actividad se realizará del 9 al 17 de noviembre de 2026 con 641 equipos de 84 colegios.

A su vez, la titular de la secretaría de Turismo, Carla López destacó que con este torneo se espera la llegada de 40 mil personas, entre los deportistas y sus familias.

Además, una derrama económica de 600 millones de pesos.