Mikel Arriola confirma que México será sede de otro Mundial de Futbol

Mikel Arriola sorprendió a todos durante la final de la Liga MX Femenil al anunciar que México será sede del Mundial Femenil 2031, compartiendo el honor con Estados Unidos. Este anuncio no solo resalta el crecimiento del futbol femenino en México, sino que también posiciona al país como un actor clave en el escenario internacional del deporte.

Arriola destacó la importancia de esta colaboración con Estados Unidos, un gigante del futbol femenino. “Poder platicar con FIFA, con Estados Unidos, que es un gigante, nos abrió un espacio para que en el 2031 vayamos a ser anfitriones de un mundial femenil de 48 equipos”.

El anuncio llega en un momento crucial para el futbol femenino en México, que ha visto un crecimiento exponencial en los últimos años. La Liga MX Femenil ha sido un semillero de talento y pasión, y este reconocimiento internacional es un testimonio del buen trabajo realizado. Los aficionados están más que listos para recibir a las mejores selecciones del mundo.

La próxima Copa del Mundo Femenil de la FIFA se celebrará en 2027 en Brasil, y México ya se prepara para las eliminatorias. Con la vista puesta en el 2031, el país se alista para ser un anfitrión de lujo, mostrando al mundo la calidez y la pasión que caracteriza a los mexicanos.

Este será el segundo mundial consecutivo en el que México participará como sede, después del Mundial Masculino de 2026. La oportunidad de albergar dos eventos de tal magnitud en tan poco tiempo es un reflejo de la confianza que la FIFA tiene en la capacidad organizativa del país.

Los aficionados ya sueñan con ver a las estrellas del futbol femenino mundial en los estadios mexicanos. La expectativa es alta, y el compromiso de ofrecer un evento inolvidable es aún mayor. México está listo para brillar en el escenario global, y el 2031 será un año para recordar.