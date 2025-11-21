Camión revolvedora aplastó un coche y dejó dos muertas y una lesionada en Amozoc

Desde Puebla
Pesada unidad tipo revolvedora aplastó a un Tsuru, con saldo de dos mujeres muertas y una lesionada en Amozoc.
Esta tarde de viernes sobre la carretera federal Puebla-Tehuacán a la altura de San Juan Chachapa.
Al lugar llegaron paramédicos de Protección Civil y bomberos Amozoc quienes atendieron a una lesionada de aproximadamente 65 años de edad.
En tanto, una mujer de 21 años y otra de 50 años perdieron la vida de manera instantánea.
La circulación se vio afectada en un carril con sentido a Amozoc.
El conductor se dio a la fuga.
