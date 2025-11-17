Ventanas ciudadanas se retoman, pero con el nombre de puntos de proximidad social: Félix Pallares

María Tenahua

El secretario de Seguridad Ciudadana (SSC), del municipio de Puebla, Félix Pallares Miranda, informó que retomaron el programa de ventanas ciudadanas, pero le cambiaron el nombre por puntos de proximidad social.

En este sentido, explicó que es un trabajo conjunto con los ciudadanos, pues los vecinos de donde están ubicadas las cámaras de videovigilancia, se encargan del pago de la luz e internet de las mismas.

En el caso del ayuntamiento, dijo que aportan la infraestructura y tecnología, la cual va conectada a la Dirección de Emergencia y Respuesta Inmediata (DERI).