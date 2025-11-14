Johnny Indovina presentará en México la gira acústica Storyteller Tour 2025 a finales de Noviembre.

Staff/RG
Conoce las historias detrás de cada canción y escúchalas en su estado más puro: PUEBLA (BEAT 803- 27.11.25) / CDMX (FORO ALICIA- 28.11.25) / TOLUCA (FORO LANDÓ- 30.11.25)
Grupo Invitado: HILO NEGRO
JOHNNY INDOVINA, líder vocalista de HUMAN DRAMA, visitará México para ofrecer una serie de conciertos acústicos, íntimos y auténticos, como parte de su gira STORYTELLER TOUR 2025.
El célebre músico, cantante y compositor ya prepara una interesante selección de las composiciones más conocidas, incluyendo sus piezas favoritas, para presentarlas tal como fueron concebidas, haciendo un recorrido por varias etapas durante 40 años de trayectoria musical con su emblemática banda de Los Angeles, Ca. y en su carrera como solista.
En sus letras, JOHNNY INDOVINA habla sobre los altibajos que todos enfrentamos, siendo un verdadero empático de la condición humana, del amor y la vida; las lágrimas, el colapso, el éxito y todo lo que hay en medio.
A finales de Noviembre, se presentará acompañado de su guitarra, compartiendo historias reflexivas sobre el proceso creativo detrás de cada canción, con las emociones más reales y crudas que cada tema encierra, invitando a los asistentes a sumergirse en un viaje musical muy cercano y transformador.
Esta gira en México, contará con la participación especial de HILO NEGRO como “Grupo Invitado”, una banda mexicana de Rock Alternativo fundada por Michel Duhart (Guitarrista y Director Musical) y Julieta Soto, poseedora de una extraordinaria voz y presencia escénica, quienes acompañados de sus grandes músicos y con sorprendentes arreglos especiales, presentarán en formato acústico, algunos temas que han consolidado a HILO NEGRO como un referente en la escena del Rock Nacional.
El viernes 14 de Noviembre, JOHNNY INDOVINA ofrecerá un Facebook Live para conectarse con sus seguidores y medios de comunicación y así dar a conocer más detalles sobre estas presentaciones.
Los boletos de la gira STORYTELLER TOUR 2025 ya están disponibles con precios especiales en preventa:
NOVIEMBRE 2025
Jueves 27- 8 PM- Beat 803 (Puebla)
https://www.passline.com/eventos/johnny-indovina-cantante-y-compositor-de-human-drama-storyteller-tour-2025
Viernes 28- 8.45 PM- Foro Alicia (CDMX)
http://xoc-tickets.com/events/jhonnyIndovina
Domingo 30- 7 PM- Foro Landó (Toluca).
https://www.passline.com/eventos/johnny-indovina-storyteller-tour-2025
Todos los conciertos acústicos de STORYTELLER TOUR 2025, se podrán apreciar cómodamente desde un lugar asignado, prometiendo ser memorables, llenos de magia y de emociones a flor de piel.
