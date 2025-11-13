El Único Circo Atayde Hnos. presentará en Cholula su nueva temporada

El Increíble Hombre Bala, los motociclistas en el Globo de la Muerte y los Trapecistas son de sus números más esperados y espectaculares de cada función.

También presentará el show de Las Guerras K-Pop en vivo.

Por Mino D’Blanc

Este sábado 15 de noviembre el mundialmente famoso espectáculo de El Único Circo Atayde Hnos. realizará el debut de su nueva temporada con una función de gala en Cholula.

Hablar del Circo Atayde es referirnos a 137 años de impecable trayectoria en todos los sentidos, que lo han hecho ser el mejor de la república mexicana y uno de los mejores y más seguidos a nivel mundial.

En esta nueva temporada titulada “Universal Circus” dentro de todos los espectaculares números artísticos que presentarán se encuentran el del Increíble Hombre Bala, el de los motociclistas en el Globo de la Muerte, así como el siempre esperado show de los trapecistas. Mención especial merece Las Guerras K-Pop en vivo.

Funciones: lunes a sábado: 18:00 y 20:30 horas; domingos: 12:00, 18:00 y 20:30 horas; días festivos: 18:00 y 20:30 horas. Esta temporada se realizará del sábado 15 de noviembre al domingo 14 de diciembre del presente año.

El Único Circo Atayde Hnos. está ubicado en la Recta a Cholula a un costado de Serviplaza, Momoxpan, y junto al restaurant Los Sonorenses Parrilla.

“La consecuencia de ver el espectáculo del Único Circo Atayde Hnos. es vivirlo, disfrutarlo, maravillarse y siempre hablar de él y recomendarlo, por ende, es más que ideal para toda la familia”.