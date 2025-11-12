14.6 millones de adultos en México viven con diabetes: solo 36 % mantiene la enfermedad bajo control

Staff/RG

La diabetes puede ocasionar ceguera, insuficiencia renal, ataques cardíacos, accidentes cerebrovasculares y pérdida de miembros inferiores, entre otras complicaciones, si no se controla.

En el marco del Día Mundial de la Diabetes, especialistas de América Latina hacen un llamado a fortalecer el diagnóstico oportuno y a derribar los mitos que rodean esta enfermedad, con el fin de garantizar que las personas reciban la atención médica que necesitan y accedan a un tratamiento adecuado. Actualmente se estima que 112 millones de adultos —de 18 años o más— viven con diabetes en la región de las Américas.

En conferencia de prensa, la Mtra. Ana Lía García, directora general de la Fundación IMSS, la Dra. Gabriela Rovira, vicepresidente de la Sociedad Argentina de Diabetes, la Dra. Liliana Orozco, gerente, directora científica y cofundadora de Yo También Vivo con Diabetes y la Dra. Liliana Silva Gómez, directora médica de enfermedades cardiometabólicas para LATAM en Sanofi, aseguraron que la prevalencia de la enfermedad en la región se ha triplicado desde 1990 [4], convirtiéndose en uno de los principales desafíos de salud pública.

“Hoy Latinoamérica enfrenta una doble urgencia: prevenir nuevos casos mediante políticas de salud pública y asegurar que las personas con diabetes reciban diagnóstico oportuno y tratamiento adecuado. Existen múltiples mitos alrededor del padecimiento que retan el acercamiento a los pacientes, por ejemplo, algunas personas piensan que la prescripción de ciertas terapias como la insulina es sinónimo de que la enfermedad empeoró. Necesitamos derribar estas ideas con la difusión de información basada en evidencia y la capacitación médica continua”, afirmó la Dra. Liliana Silva Gómez.

La diabetes es una enfermedad metabólica crónica caracterizada por niveles elevados de azúcar en sangre y es una de las principales causas de ceguera, insuficiencia renal, ataques cardíacos, accidentes cerebrovasculares y pérdida de miembros inferiores. [5] Además, es la tercera causa principal de pérdida de años de vida por muerte prematura, con un estimado de ocho millones de años perdidos, en la región de las Américas.

Asimismo, los factores de riesgo para la diabetes tipo 2 están presentes en niños y adolescentes de LATAM: 16 % y 19 % de niños tiene obesidad, mientras que 81 % de los adolescentes practica actividad física insuficiente.

Un factor clave para lograr un mejor control de la diabetes es la adherencia al tratamiento prescrito por el médico. Las opciones terapéuticas actuales incluyen desde diversos medicamentos orales hasta terapias inyectables como insulina y análogos de GLP-1, que permiten un manejo personalizado según las necesidades de cada paciente. La continuidad en el tratamiento, junto con el seguimiento médico regular, son elementos fundamentales para prevenir complicaciones y mantener una calidad de vida óptima.

Por su parte, la diabetes en México es la segunda causa de muerte y más del 18% de la población vive con el padecimiento —aproximadamente 14.6 millones de adultos [8]—; sin embargo, solo el 36 % alcanza un control glucémico óptimo (HbA1c <7.0%).

De igual forma, el gasto estimado para tratarla la enfermedad en el país es de más de 50 millones de pesos, lo que la convierte en la más costosa, de acuerdo con datos del 2022 del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS). [10] Además, el gasto de bolsillo anual promedio por familia con un paciente con diabetes tipo 2 fue de $4,418.89 pesos. Este gasto representa el 4.73% del ingreso familiar anual, sin contar atención médica privada ni hospitalizaciones.

Ante este panorama, la Mtra. Ana Lía García, de Fundación IMSS, aseguró que la enfermedad puede ser tratada y sus consecuencias pueden prevenirse o retrasarse mediante un plan de alimentación saludable, actividad física regular, tratamiento médico adecuado y monitoreo clínico constante.

Finalmente, las expertas reafirmaron que la investigación, la capacitación médica continua, la innovación terapéutica y la colaboración pública y privada entre los sistemas de salud de la región es el camino para ampliar el acceso a tratamientos, mejorar la calidad de vida de las personas que viven con diabetes y detener el aumento de la enfermedad.

