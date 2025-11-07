Prospectiva Política 2027 Nuevo León Octubre 2025

You may also like
-
Promueve diputado Mauricio Céspedes construcción de albergues para familiares de personas internadas
-
Lunes 10 de noviembre, inicia entrega de segundo apoyo en estados afectados por lluvias: presidenta Claudia Sheinbaum
-
Impulsan Leonela Jazmín y Pavel Gaspar iniciativa para comunidades indígenas
-
En enero de 2026 entrará en funciones el nuevo titular de la Auditoría Superior del Estado: Pavel Gaspar
-
Pide Julio Huerta investigar a exalcaldes de la Sierra Negra por presuntos nexos con el crimen organizado