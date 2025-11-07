7 de cada 10 mexicanos comprarán más este Buen Fin: ¿aguantará la cadena logística?

Staff/RG

El Buen Fin no solo pondrá a prueba la economía mexicana, también estrenará el límite operativo de la logística nacional, una industria que este año recorrerá más de 288 millones de kilómetros para mover mercancías en todo el país.

Mientras las ventas crecen, los sistemas de distribución, almacenes y carreteras viven su semana más crítica del año, con incrementos históricos en rutas y entregas. En esta edición, 7 de cada 10 consumidores planean comprar igual o más que en 2024, de acuerdo con la Asociación Mexicana de Venta Online (AMVO), lo que anticipa una presión sin precedentes sobre la última milla y la capacidad de respuesta de los transportistas.

A nivel país, esta presión no solo se traduce en congestión o retrasos: cada kilómetro adicional implica más emisiones, consumo de combustible y riesgo operativo. La planeación logística se ha convertido en un factor determinante para la competitividad nacional. Las empresas que no logran adaptarse llegan a asumir costos logísticos hasta 30 % más altos, y una sola entrega fallida puede definir si el consumidor vuelve a confiar en una marca.

En 2025, la industria ha avanzado hacia modelos más sostenibles: se han evitado más de 31 mil toneladas de CO₂ y ahorrado 18.6 millones de litros de combustible, gracias al uso de tecnologías de optimización y planificación avanzada. Sin embargo, los expertos coinciden: el reto ya no es mover más, sino mover mejor.