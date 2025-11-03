Fundación Granjas Carroll entrega despensas a Cruz Roja para damnificados

Staff/RG

La asistencia humanitaria se dará en Puebla y Veracruz

Como parte de su compromiso social y para brindar apoyo a los damnificados en el norte de Veracruz y la sierra norte de Puebla, tras las afectaciones que sufrieron miles de habitantes por la tormenta tropical Raymond, Altosano Granjas Carroll de México, a través de su Fundación entregó despensas en las delegaciones de Xalapa y Puebla, quienes las distribuirán a los damnificados en las zonas afectadas.

Fue la Fundación Granjas Carroll de México (FGCM), quien tuvo el acercamiento con las delegaciones de Cruz Roja Xalapa y Cruz Roja Puebla, para hacer la entrega de la donación de despensas.

Cada uno de los paquetes contaban con productos no perecederos y enlatados como atún, arroz, frijol, lenteja, aceite, azúcar, galletas y café, entre otros; así como artículos de limpieza personal.

En la Delegación de Cruz Roja Xalapa, fue la Ingeniera Idalia Hernández García, titular de Desarrollo Institucional quien hizo la entrega a la Licenciada Rebeca Garcés Romero, Coordinadora del Voluntariado.

Mientras tanto en la Delegación de Cruz Roja Puebla, la Directora Ejecutiva de la FGCM, Maestra, Mayra Fritsche García, acudió a las oficinas para realizar la donación de las despensas que recibió la Licenciada Gisela Gutiérrez Ortíz, asistente de la delegada Paula Saukko de Murrieta.