Facultad de Humanidades UAEMéx reanudará actividades presenciales

Toluca, Méx.- Después de casi seis meses del paro estudiantil, la Facultad de Humanidades de la Universidad Autónoma del Estado de México (UAEMéx) reanudará sus actividades académicas y administrativas presenciales a partir del lunes 3 de noviembre, informó la administración de este espacio universitario.

De acuerdo con el comunicado oficial de la dirección del espacio universitario, las instalaciones fueron entregadas el pasado 29 de octubre, luego de un proceso de diálogo entre autoridades y representantes estudiantiles.

Esto ocurrió después de que la Facultad de Humanidades fue la primera en iniciar el paro de labores dentro de la UAEMéx, movimiento que se extendió a otros espacios universitarios en demanda de mejoras institucionales y atención a diversas problemáticas internas.

A este hecho, los Consejos de la Facultad de Humanidades subrayaron que el retorno a clases se dará bajo un ambiente de respeto, inclusión y cooperación.

Por tal motivo, reiteraron que no habrá represalias hacia las y los estudiantes que participaron en el movimiento. Asimismo, se indicó que el profesorado adecuará los sistemas de evaluación para el semestre 2025-B, a fin de nivelar los aprendizajes del periodo comprendido entre el 18 de agosto y el 29 de octubre.

“Asumimos que es posible construir unidos una Facultad más equitativa, inclusiva y solidaria”, informaron.