Comparte Mateo Girón liderato de Trucks México Series

Staff/RG

Llega con mil 53 puntos a última fecha en Puebla

Con mil 53 puntos, el volante zacatecano, Mateo Girón, comparte el liderato de la Trucks México Series 2025, de la cual ya es campeón de la temporada regular y buscará en la última ronda de los playoffs quedarse con el cetro general.

El conductor de la camioneta marcada con el número 5 Cafedoc-Ultralam-ToroPresto-ImportacionesyExportacionesPalco-CASespecialistasEnInspeccionesK9-MobiliarioEnMovimiento-PlásticosInyectadosRaisa-PrestoPegamentos/Selladores-BYMindustrial-GNRapoyoEstratégico-ArmstrongArmored-Hidrolock-TJLogistics-Intercash-Ferrimssa-QuádrigaSoluciones-Maeesa-GrupoCatraar-M&A comparte la cima del estado del campeonato, que todo el año ha tenido, con Gerardo “Chispa” Rodríguez, con quien ha librado una gran batalla a lo largo de todo el año.

El integrante del Prime Sports Racing Team se ha llevado las banderas a cuadros de seis fechas del calendario.

Mateo ganó en fila las primeras cuatro competencias del año en San Luis Potosí, Chiapas y la fecha doble en Puebla.

Volvió a ganar en la capital poblana en la fecha ocho, así como nuevamente en el Super Óvalo Potosino en la parada 11.

Además, se ha subido al podio en las 12 competencias que hasta el momento se han celebrado.

La fecha 13 de la Trucks México Series 2025 se llevará a cabo el próximo 9 de noviembre en el Autódromo Internacional Miguel E. Abed de Amozoc, Puebla.