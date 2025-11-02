Manifestantes causan destrozos en Palacio de Gobierno de Michoacán

Excelsior
Marcha en repudio al asesinato del alcalde de Uruapan, Carlos Manzo, terminó en un ataque al Palacio de Gobierno de Michoacán, el cual fue vandalizado por manifestantes tanto en exteriores como en interiores.
De acuerdo a información de la agencia Quadratín Michoacán, con bombas molotov, palos, piedras, objetos diversos y cubiertos del rostro, los manifestantes, jóvenes en su mayoría, forzaron la puerta principal del edificio e ingresaron a las oficinas.
Mientras unos jóvenes pintarrajeaban las paredes, otros entraban a las oficinas causando desmanes.
Incluso le prendieron fuego a algunos muebles y otros más fueron lanzados a la calle.
Antimotines detuvieron a manifestantes
Posteriormente, equipos antimotines se presentaron en la zona y detuvieron a algunos manifestantes.
Los policías tuvieron que lanzar gas lacrimógeno dentro del Palacio de Gobierno, ubicado en Morelia, Michoacán.
El Palacio de Gobierno se encuentra resguardado esta noche de domingo por policías.
