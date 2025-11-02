Josh Allen lidera a los Bills a victoria sobre los Chiefs

Excélsior

La noche en Buffalo se pintó de azul mientras Josh Allen transformaba un estadio expectante en un escenario de venganza silenciosa. La cuenta pendiente con Kansas City, recordando la derrota en la final de la temporada pasada, no era un simple recuerdo; era un estímulo que Allen y su ofensiva llevaron a la acción desde el kickoff.

Buffalo derrotó 28-21 a Chiefs

El dramatismo volvió a rondar Orchard Park. El partido se decidió en los últimos 17 segundos, cuando Patrick Mahomes lanzó tres pases incompletos consecutivos desde la yarda 40 de Buffalo. El último pase se quedó corto y fue desviado por el novato Maxwell Hairston . La serie ofensiva comenzó en la yarda 42 de Kansas City después de que el intento de gol de campo de 52 yardas de Matt Prater para los Bills pegara en el poste derecho.

Buffalo llegó a las diagonales con su primera serie ofensiva con un pasede 23 yardas de Allen a Dalton Kincaid para coronar una serie ofensiva de 84 yardas.

El primer golpe de los Chiefs llegó con Rashee Rice corriendo tres yardas hasta la zona de anotación.

Ty Johnson respondió en la siguiente serie con una carrera de tres yardas que igualó el marcador, mientras la defensa de Buffalo comenzaba a mostrar destellos de ajuste y presión. Allen no tardó en capitalizar las oportunidades.

Allen suma hitos

Josh Allen tuvo una tarde de tres anotaciones, dos por tierra y uno por aire. Acumuló 273 yardas. La anotación de Allen fue la número 78 de su carrera, incluyendo los playoffs, rompiendo el récord de la NFL para quarterbacks que compartía con Cam Newton. Con sus tres touchdowns, Allen suma 282 (entre pases y acarreos), superando a Mahomes y colocándose segundo entre los jugadores menores de 30 años. Allen, que cumplirá 30 años en mayo, ahora solo está por detrás de Peyton Manning (288).

James Cook se movió con elegancia, acumulando 113 yardas por tierra y demostrando que la amenaza de Buffalo no residía sólo en Allen. Kincaid atrapó 111 yardas en total y se convirtió en un punto clave de la ofensiva que, combinada con la lectura precisa del quarterback, desarmó al ataque de Kansas City que dependía de Patrick Mahomes para mantener vivo el partido. Mahomes sumó 250 yardas, pero no pudo evitar la intercepción crucial del novato Maxwell Hairston que fue determinante para la victoria.

Buffalo mantuvo la calma en las series finales y gestionó la ventaja sin permitir que la presión de los Chiefs revirtiera la historia. Buffalo se movió a marca de 6-2 en la campaña, consolidando su posición entre los líderes ofensivos con un promedio de 382.9 yardas por juego mientras enfrentan al quinto ataque más productivo de la liga. La defensa ajustó con siete sacls contra Carolina y mostró que podía incomodar a Mahomes, quien fue capturado en. tres ocasiones

Sean McDermott logra un triunfo importante frente a Andy Reid, su antiguo mentor. Buffalo tiene. marca de 5-0 frente a Chiefs en partidos de temporada desde 2020, pero no han logrado vencerlos en postemporada.

Buffalo viaja a Miami para enfrentar a Dolphins y Chiefs descansa