Lilia Cedillo: Evolución de la BUAP, en marcha

DEBATE

Por Roberto Desachy Severino

rodese70@hotmail.com

http://robertodesachydebate. blogspot.com/

http://desdepuebla.com/

https://www.facebook.com/ desdepueblalomejor

https://twitter.com/ robertodesachy

https://twitter.com/ DesdePuebla_

Celular y whats 22 21 25 27 83

México, Puebla y la BUAP no son los mismos que en 2021 y la rectora Lilia Cedillo Ramírez lo sabe, también está consciente de que la más importante universidad del sureste del país necesita acelerar su evolución, para estar acorde con los nuevos tiempos y, principalmente, con la comunidad estudiantil.

Los movimientos de Lilia Cedillo en su equipo de trabajo persiguen el objetivo de consolidar la evolución de la BUAP, ir al mismo paso que los alumnos y el proceso educativo, porque la rectora sabe que la pandemia cambió el mundo. Hoy, los estudiantes no son los mismos que en 2021, tampoco se conectan entre sí y con su entorno de las mismas formas que a principios de siglo y sus necesidades y exigencias son diferentes.

Sensible a la realidad y a las voces de alumnos, maestros, investigadores y personal administrativo, la jefa de gobierno universitario fortaleció su equipo de trabajo con los nombramientos de la semana pasada: Nuevos nombramientos en la BUAP

La esencia de la institución se mantiene; es decir, los alumnos son lo más importante, la razón de ser y todos los cambios y movimientos tienen la finalidad de atender sus demandas, cubrir necesidades y mejorar las herramientas tecnológicas, científicas y educativas para que los estudiantes salgan adelante en entornos nacional y mundial cada vez más complejos, competidos y difíciles: Lilia Cedillo y la nueva etapa en la BUAP: Los alumnos, primero

El tiempo, los resultados y el trabajo mismo de cada uno de los recién nombrados definirá si los cambios fueron o no acertados, pero la rectora demostró –una vez más- que su PRIORIDAD es la BUAP y el bienestar de quienes la conforman, en primer lugar, los estudiantes, pero también maestros, investigadores, trabajadores administrativos, etc: Rectora Lilia Cedillo Ramírez da a conocer primeros nombramientos del nuevo periodo BUAP

ROXANA LUNA MIENTE…UNA VEZ MÁS

Desde luego que la ex candidata del PRIANRD y anexas en el pasado proceso electoral por San Pedro Cholula, Roxana Luna Porquillo, tiene el derecho de oponerse a todo lo que quiera y mantener su línea política contestataria, radical y obsoleta, sin propuestas y enfocada en la denostación y el escándalo fácil: Acusan a Roxana Luna de incitar a la violencia al rechazar plebiscito de San Francisco Coapan

A lo que no tiene derecho es a mentir, engañar a los cholultecas, darles supuestos “datos” falsos, para tratar de acrecentar su decreciente capital electoral, como hizo en el contexto del informe de gobierno de la presidenta municipal, Tonantzin Fernández, quien resaltó el plan, la inversión y logros en seguridad.

Roxana Luna mintió grosera, descaradamente, cuando acusó que el ayuntamiento había invertido 205 millones de pesos en la presunta compra de 44 patrullas. Es cierto: La edila cholulteca ha priorizado cuidar las vidas y patrimonios de la gente y sí adquirió vehículos para policías, que pronto recorrerán todas las colonias y juntas auxiliares, ya que ayuntamientos anteriores solo RENTABAN dichas unidades: Anuncia Gobierno de Cholula inversión en Seguridad con cámaras de vigilancia modernas y patrullas

AL ESTILO DE GOEBBELS

Pero la inversión REAL fue de 20 millones 500 mil pesos en la adquisición de 33 patrullas, como lo detalló el secretario de Seguridad Ciudadana, Juan Villegas, cuando pidió no confundir a los ciudadanos ni hacer campañas negras con este rubro. Roxana Luna no solamente mintió con ese dato, sino que puso en riesgo su propia credibilidad y traicionó la confianza de la gente…que todavía crea en ella.

El presupuesto de San Pedro Cholula este año fue de 712 millones de pesos, así que destinar casi la tercera parte de todos los recursos a un solo rubro, como lo aseguró la ex candidata, dejaría al ayuntamiento sin fondos para otros sectores importantes, como servicios públicos, programas sociales, apoyo a productores, empresas, etc.

Está bien que doña Roxana se oponga a todo e insista en su peculiar manera de hacer “política”, pero aplicar la tesis del secretario nazi de Propaganda, Joseph Goebbels, de que “repite una mentira mil veces hasta que se vuelva verdad” no solamente es juego sucio, incluso para ella, sino que implica una falta de respeto a la mente y lógica de los cholultecas: Capital político de Roxana Luna, en riesgo