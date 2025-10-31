Manuel Herrera cuestiona anulación de la elección panista en Puebla capital 

Jorge Barrientos

El ex candidato a la dirigencia municipal del Partido Acción Nacional (PAN) en la capital poblana, Manuel Herrera Rojas, expresó su desacuerdo con la resolución del tribunal partidario que invalidó el resultado del proceso interno, al considerar que no se respetó la voluntad de la militancia.

Después de que la Sala Regional Ciudad de México del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) revocó la elección del Comité Directivo Municipal (CDM) del PAN en Puebla capital, al determinar que una convocatoria mixta no garantiza la alternancia ni la paridad de género.

Con esta resolución, el tribunal desechó la impugnación presentada por Herrera, quien había sido declarado virtual ganador de la dirigencia panista en la capital poblana.

La decisión representa el segundo revés judicial para el aspirante, luego de que el Tribunal Electoral del Estado de Puebla (TEEP) emitiera un fallo en el mismo sentido.

A través de un comunicado, Herrera Rojas aseguró que su equipo “luchó hasta el final” para defender el voto y decisión de los panistas poblanos.

Señaló que acudieron a todas las instancias, para hacer valer la elección interna y que, pese al fallo en contra, mantienen “la frente en alto” con la certeza de haber actuado correctamente.

“El tribunal decidió contra la militancia, ignorando el esfuerzo, la participación y el compromiso de miles de panistas que confiaron en este proyecto”, expresó.

Herrera afirmó que acatarán la resolución, aunque no la comparten e hizo un llamado a la unidad del partido con miras a los próximos comicios.

“Hoy más que nunca el gran reto está por venir: Ganar en 2027. Esa es nuestra meta y nuestro compromiso”, agregó.

Finalmente, destacó que el PAN debe fortalecerse y renovarse internamente para enfrentar los próximos procesos electorales y responder a la exigencia de su militancia.