Histórico: la NBA aprueba la venta de los Lakers

Histórico: los Lakers son vendidos. La noticia, que ya apareció en verano, asegura que las franquicias de la NBA han votado de forma unánime a favor del traspaso de la mayoría de las acciones a Mark Walter, CEO de TWG Global. La familia Buss, que mantiene el poder de la entidad desde 1979, se desprende de ese modo de la franquicia a la que se lo han dado todo, con 11 anillos en su haber desde que se hicieron con el poder: cinco con Magic Johnson de líder, tres con el equipo liderado por Shaquille O’Neal y Kobe Bryant, dos con el propio Kobe acompañado de Pau Gasol y otro más, ya con LeBron James de estrella.

“Mark Walter tiene una larga trayectoria en nuestras ligas, habiendo sido propietario minoritario de los Lakers y propietario principal de las Sparks de la WNBA durante más de una década. Ahora que Mark asume su rol como propietario mayoritario de los Lakers, no me cabe duda de que será un administrador comprometido del equipo y una gran incorporación a nuestra liga, dados sus numerosos éxitos en el mundo empresarial y deportivo”, asegura Adam Silver, comisionado de la competición norteamericana, justificando así la transacción.

Silver no se quedó ahí: “También quiero agradecer y felicitar a Jeanie Buss y a la familia Buss por 46 años de liderazgo y servicio transformadores. Si bien esta transacción histórica transfiere la participación mayoritaria de la familia Buss en los Lakers, me complace que Jeanie siga siendo la gobernadora del equipo y una miembro activa y comprometida de nuestra liga.” Eso último hace referencia a otra revelación, que asegura que la hija del Doctor Buss seguirá al mando de la entidad a pesar de la venta y que mantendrá ese puesto durante al menos los próximos cinco años, por lo que una de las familias más poderosas del deporte estadounidense seguirá ligada a uno de los mercados más grandes e importantes del mismo.

Los datos de la venta no son oficiales, pero el adelanto de la noticia indicó que la cifra rondaría los 10.000 millones de dólares americanos, equivalente a 9.000 millones de euros, lo que rompería cualquier registro hasta ahora imaginable. Sportico daba a la franquicia angelina una valoración de unos 8.000 millones, y Forbes de 7.100. Según The Athletic, la cifra final podría acabar siendo todavía más alta y la valoración de los Lakers podría llegar a 12.000 millones, prácticamente el doble de la cantidad por la que se vendieron los Celtics en marzo. Unos datos mareantes, que provocan que cualquiera se quede sin respiración. Y una venta histórica que ya está confirmada.